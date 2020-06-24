Экономика

Бизнес-газетаБизнес-газетаВ Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ

Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.
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В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

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Donday.ruвчера в 10:12
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