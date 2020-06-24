Экономика
Бизнес-газетаВ Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ
Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.
Читать в источнике
Оценить372
Подробнее о событии
Показать все источники
Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить
КП - Ростов-на-Дону08:16
Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам
Панорама Ростова-на-Донувчера в 11:32
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском 08:29
Кино
Японский робот Эрика снимется в фильме
Газета.Ru 09:29
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Общество
Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля
Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
Вести.Ru 10:04
Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
Армия и оружие
В Калининграде 1,5 тысячи человек приняли участие в параде Победы
В параде Победы приняли участие почти 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и представителей силовых ведомств Калининграда, 24 июня сообщила пресс-служба Балтфлота.
ИА Красная Весна вчера в 07:52
Общество
ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым
Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, который сообщил, что сумел проголосовать за поправки в конституцию дважды, совершил административное правонарушение, также будут наказаны и те сотрудники избиркомов, кто допустил подобную ситуацию, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
РИА Новости 07:14
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Общество
В Белоруссии задержан администратор политического Телеграм-канала
Как сообщает «РИА Новости», популярный Телеграм-канал, который имеет 168 тысяч подписчиков, заявил о том, что, одного из администраторов канала – Игоря Лосика, задержали сотрудники МВД.
ГЛАС.RU 09:34
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Здоровье
Число жертв коронавируса в Ивановской области выросло до 39
РИА Новости 10:13
Политика
Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»
Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес
Сергей Соседов рассказал о геях в российском шоу-бизнесе
Геев, уверяет Соседов, в шоу-бизнесе много, но так уж повелось, что друг друга никто из них продвигать не спешит, посему каждый из них должен бороться за свое место под солнцем.
Что происходит 10:57
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и получила сотрясение
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга.
Газета.Ru 10:41
Общество
В июле семьям выплатят еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
В июле семьям выплатят еще по десять тысяч рублей на детей от рождения до 16 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 23 июня в 11:04
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 04:14
Политика
Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения
Ведомости вчера в 12:42
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации 02:25
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Футбол
Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Общество
На Кубани возобновятся межмуниципальные пассажирские перевозки
С 27 июня в Краснодарском крае возобновится транспортное сообщение между муниципалитетами.
Известия 08:28