Энергетика
Бизнес-газетаВ Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ
Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.
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Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам
Панорама Ростова-на-Донувчера в 11:32
Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить
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СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США
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