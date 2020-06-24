Энергетика

Бизнес-газетаБизнес-газетаВ Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ

Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.
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В Ростове и области с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

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Ряд услуг ЖКХ подорожает с 1 июля в Ростове и области

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С 1 июля в Ростовской области изменятся тарифы на оплату ЖКХ

Don24вчера в 14:48

В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

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Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить

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С июля в Ростовской области подскочат тарифы на коммунальные услуги

Donday.ruвчера в 10:12
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Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
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С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

В Калининграде наградили участницу Парада Победы, которая потеряла туфлю, но не сбилась и продолжила идти строевым шагом.
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С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения

Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb 22 июня в 22:58
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Песков рассказал, как проголосовал по поправкам в Конституцию

Представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в голосовании по поправкам в Основной закон РФ по пути на работу.
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Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
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Авто

На «АвтоВАЗе» появилось заводское ателье аксессуаров

Первым автомобилем, который прошел через новое ателье аксессуаров, стал Lada Xray Cross в комплектации Instinct.
Известия 23 июня в 11:43
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Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
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Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

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Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
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Армия и оружие

СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США

Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.
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СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск

Переехавшему из России на Украину журналисту Айдеру Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, он объявлен в международный розыск, сообщает в четверг СК РФ.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
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Intel пояснил отказ Apple от процессоров x86

Американская организация Apple планирует перевести собственные компьютеры и ноутбуки на процессоры собственной разработки, но для этого потребуется около 2 лет.
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Анализ на коронавирус у президента Киргизии оказался отрицательным

У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны, у которых по прилете в Москву тест на коронавирус показал положительный результат, подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.
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Вышел тизер четвертого сезона сериала «Рассказ служанки»

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Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
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Харламов снова отреагировал на слухи о фиктивном разводе с Асмус

Знаменитый шоумен юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал слухи о своем разводе с актрисой Кристиной Асмус.
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Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
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С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы

С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы, такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба.
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину

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Власти Нидерландов решили расследовать роль Украины в крушении MH17

8 июня сообщалось, что власти США проинформировали прокуратуру Нидерландов о невозможности предоставить дополнительные данные, которые бы подкрепляли версию о запуске ракеты ЗРК "Бук" по Boeing компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины в 2014 году.
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