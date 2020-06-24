Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.

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