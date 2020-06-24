Ростов-на-Дону, 25 июня 2020, 12:13 — REGNUM В Ростовской области с 1 июня вырастет стоимость услуг ЖКХ. Об этом сообщается на сайте региональной службы по тарифам, передаёт ИА REGNUM.

В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ: подробности

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