Энергетика
REGNUMВ Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ: подробности
Ростов-на-Дону, 25 июня 2020, 12:13 — REGNUM В Ростовской области с 1 июня вырастет стоимость услуг ЖКХ. Об этом сообщается на сайте региональной службы по тарифам, передаёт ИА REGNUM.
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Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам
Панорама Ростова-на-Донувчера в 11:32
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РБК Ростов-на-Дону 03:32
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Нововведения ждут россиян с 1 июля
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