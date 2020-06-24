Энергетика
REGNUMВ Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ: подробности
Ростов-на-Дону, 25 июня 2020, 12:13 — REGNUM В Ростовской области с 1 июня вырастет стоимость услуг ЖКХ. Об этом сообщается на сайте региональной службы по тарифам, передаёт ИА REGNUM.
Читать в источнике
Оценить344
Подробнее о событии
Показать все источники
Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам
Панорама Ростова-на-Донувчера в 11:32
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Авто
С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb 22 июня в 22:58
Происшествия
Из Польши в Россию экстрадировали обвиняемого в убийстве
По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 07:53
Хоккей
Российский хоккеист рассказал о сказочных условиях в швейцарском клубе
Российский нападающий Вадим Перескоков, поигравший в швейцарском хоккейном клубе «Лозанна», рассказал, что был удивлён условиями, которые предоставила команда.
News.ru вчера в 08:28
Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
РИА Новости 07:10
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации 02:25
Происшествия
Следствие выяснило мотив убийства иностранного студента в Волгограде
Российская газета 05:15
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Происшествия
В Германии польские дальнобойщики избили украинских коллег
Польские дальнобойщики избили двух украинских коллег в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.
Известия вчера в 19:45
Политика
Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции
Путин еще раз напомнил, что закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок.
РБК 07:30
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
Политика
МВД России объявило в розыск молдавского бизнесмена Ренато Усатого
МВД России объявило в федеральный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества.
ТАСС 07:31
Политика
Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков стал руководителем Россотрудничества, об этом сообщил замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.
RT на русском 07:30
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
Российская газета 23 июня в 10:40
Общество
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
Lenta.ru 07:20
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Здоровье
Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com 07:10
Политика
Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»
Белорусский лидер отметил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 06:02
Гаджеты
Производительный смартфон Realme X3 оценен в €295
Megaobzor.com 06:59
Футбол
Четыре футболиста покидают «Монако»
Бенальо покидает "Монако" в связи с окончанием контракта. По этой же причине из клуба уходят вратарь Сейду Си и форвард Мусса Силла.
РИА Новости 06:10
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
Здоровье
В Кировской области скончалась еще одна женщина с коронавирусом
За прошедшие сутки в Кировской области выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом.
Вятка Областная 23 июня в 05:09
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 05:33
Общество
Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля
Кинотеатры в стране могут открыться к 15 июля, открытие зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
РИА Новости 05:16
Здоровье
Минздрав подтвердил смерть саратовского медика с коронавирусом
Сегодня, 25 июня, в минздраве Саратовской области состоялся очередной брифинг по коронавирусу.
Saratovnews 05:53