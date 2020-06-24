Ростов-на-Дону, 25 июня 2020, 12:13 — REGNUM В Ростовской области с 1 июня вырастет стоимость услуг ЖКХ. Об этом сообщается на сайте региональной службы по тарифам, передаёт ИА REGNUM.

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Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3,2K

Технологии Москвичи смогут сами загружать данные в электронную медкарту с 26 июня Москвичи в пятницу получат доступ к данным электронной медкарты с мобильных устройств и смогут сами загружать данные о своем здоровье в электронную медкарту, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 4

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Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 371

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Технологии Систему онлайн-мониторинга воды запускает «Мегафон» Решение оператора связи быстро интегрируется с действующим оборудованием, позволяет объединить приборы учета в одну систему. 1

Авто Volkswagen представил обновленный Arteon Компания Volkswagen представила обновленную версию своего европейского флагмана Arteon.

Политика Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети. 34

Общество Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 2