Экономика

Бизнес-газетаБизнес-газетаВ Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ

Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.
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Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить

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