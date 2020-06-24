Экономика
Бизнес-газетаВ Ростовской области с 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ
Рост тарифов на электроэнергию происходит в условиях активного строительства в Ростовской области ветропарков.
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Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить
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Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам
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