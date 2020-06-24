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Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-Дону

В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Ежегодно меняются тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля. О том, на сколько они вырастут рассказали в региональной службе по тарифам Ростовской области. За электроэнергию жители Ростовской области будут платить на 4% больше, чем до 1 июля.В источнике
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В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Блокнот Ростов-на-Дону24 июня в 14:07

Ряд услуг ЖКХ подорожает с 1 июля в Ростове и области

Privet-Rostov.ruвчера в 03:23

С 1 июля в Ростовской области изменятся тарифы на оплату ЖКХ

Don2424 июня в 14:48

Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить

КП - Ростов-на-Донувчера в 08:16

Жители Ростовской области с 1 июля начнут платить за ЖКХ по повышенным тарифам

Панорама Ростова-на-Дону24 июня в 11:32

В Ростове и области с 1 июля подорожают услуги ЖКХ

1rnd.ru24 июня в 10:54

С июля в Ростовской области подскочат тарифы на коммунальные услуги

Donday.ru24 июня в 10:12
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Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину

Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM00:24
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Автомобили с ДВС в России предлагают запретить

Группа исследователей, в которую входят Московского автомобильно-дорожного гостехуниверситета (МАДИ) и «Национального центра транспортных исследователей», выступили с предложением запретить продажи автомобилей, работающих на углеводородах к 2030 году.
SpeedMe00:20
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Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБКвчера в 13:58
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Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых

Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
Сиб.фмвчера в 22:09
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СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

Сотрудники военной контрразведки ФСБ и психологи забраковали рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиту Еременко, повредившего автомобиль Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы на Красной площади, еще за неделю до проведения шествия, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в этой бригаде.
РБКвчера в 16:40
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