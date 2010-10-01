ЖКХ
Блокнот Ростов-на-ДонуВ Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Ежегодно меняются тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля. О том, на сколько они вырастут рассказали в региональной службе по тарифам Ростовской области. За электроэнергию жители Ростовской области будут платить на 4% больше, чем до 1 июля.
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Рост тарифов ЖКХ в Ростове-на-Дону с 1 июля 2020: как и за что будем платить
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