ЖКХ

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-ДонуВ Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Ежегодно меняются тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля. О том, на сколько они вырастут рассказали в региональной службе по тарифам Ростовской области. За электроэнергию жители Ростовской области будут платить на 4% больше, чем до 1 июля.
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