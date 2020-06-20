Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
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На Дону возобновляют работу гостиницы, спортзалы, музеи и магазины

Дон-ТР08:39

В Ростовской области частично откроют гостиницы, спортзалы и музеи

Donnews.ru09:16

Новый этап снятия ограничений в Ростовской области начнётся с 22 июня

1rnd.ru08:41

Стало известно об открытии гостиниц и спортзалов в Ростовской области

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В Ростовской области с 22 июня снимают ряд введенных из-за коронавируса ограничений

Блокнот Ростов-на-Дону08:39

Губернатор Голубев объявил о смягчении режима ограничений в Ростовской области

Privet-Rostov.ru08:30

На Дону расширили список непродовольственных магазинов, которым разрешили работать

Donday.ru09:22
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Происшествия

Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Дижон, Франция, 20 июня 2020, 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения.
REGNUM 13:45
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Хоккей

«Бостон» показал, как команда готовится к возобновлению сезона НХЛ

В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
Чемпионат 12:21
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
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Культура

Федор Добронравов покинул театр Сатиры

Lenta.ru 11:33
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Космос

Планетам разрешили формироваться у очень молодых протозвезд

Наблюдения показали, что молодые газопылевые диски вокруг протозвезд имеют в несколько раз больше доступного «строительного материала» по сравнению с более зрелыми дисками, что хорошо объясняет появление известных нам планетных систем.
N+1 вчера в 09:11
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Общество

В Сан-Франциско во время протестов снесли памятник автору гимна США

Газета.Ru 15:43
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Общество

В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:39
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Общество

В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса

В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19.
BFM.ru 02:40
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Автоспорт

Хэмилтон создаст «Комитет Хэмилтона» для повышения уровня расового многообразия в автоспорте через образование

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объявил о создании «Комитета Хэмилтона», деятельность которого будет направлена на повышение уровня вовлеченности молодых людей с черным цветом кожи в сферу науки и технологии.
Sports.ru 15:01
Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
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Футбол

«Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Борнмут»

«Кристал Пэлас» выиграл у «Борнмута» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 16:41
Кино

Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы

Британские пользователи Twitter подвергли критике решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» актрису Кристен Стюарт.
Пятый канал 03:09
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
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Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 15:20
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
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Общество

Власти Москвы объяснили возникновение подтоплений

ТАСС 12:18
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Общество

В Германии установили памятник Ленину

РИА Новости 12:35
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Кино

Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»

Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
Дни24 10:52
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
225
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Происшествия

Полиция в Рединге оцепила парк после сообщений о нападении

REGNUM 16:43
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Политика

Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд

Известия 07:24
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Футбол

Футболисты «Спартака» захотели выплатить штрафы за своих болельщиков

Взгляд.ру 13:21
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Общество

Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца

Газета.Ru 13:59
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Общество

В Крыму обнаружили большие запасы пресной воды

По итогам двухлетнего исследования двух высокотемпературных очагов в крымских горах учёные СевГУ и НИИ Сельского хозяйства Крыма РАН установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900—1100 метров есть миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80—85 градусов.
UfaTime.ru 15:02
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Космос

NASA: Жизнь на планетах может быть подо льдом

Дни24 10:37
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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