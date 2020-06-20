С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.

В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,3K

Футбол «Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.

Политика Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны. 184

Футбол Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака» Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка Банк России считает недопустимым новые лимиты и дополнительные комиссии, устанавливаемые за переводы внутри одного банка, и намерен получить право ограничивать их, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора. 78

Общество Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. 33

Политика Польский генерал заметил уязвимость партнерства Дуды и Трампа Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам. 1

Общество В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис. 2

Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 329

Здоровье Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы. 1

Политика В Кремле оценили отношения России и Польши Сегодня отношения России и Польши находятся «на самом низшем возможном уровне», что идет во вред интересами обеих стран. 175