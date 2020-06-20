С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.

В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

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