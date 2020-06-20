Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
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Стало известно об открытии гостиниц и спортзалов в Ростовской области

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В Ростовской области частично откроют гостиницы, спортзалы и музеи

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Американцы установят на МКС новый туалет

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В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить

Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
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Сильно похудевший Басков поразил россиян

Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
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Общество

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Происшествия

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В Москве в результате ливня затопило сразу несколько дорог и дворов. Очевидцы сняли последствия непогоды на видео.
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Общество

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«Граждане, имеющие продолжительный трудовой стаж (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет), могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста», — сообщили в ПФР.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку

Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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Препараты, снижающие уровень холестерина, улучшают кишечную микробиоту

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Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России

Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России.
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Разработчики Baldur’s Gate III рассказали, как изменится игра

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