Коронавирус
Российская газетаВ Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
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В Ростовской области с 22 июня снимают ряд введенных из-за коронавируса ограничений
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