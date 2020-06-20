Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
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В Ростовской области частично откроют гостиницы, спортзалы и музеи

Donnews.ru09:16

В Ростовской области с 22 июня снимают ряд введенных из-за коронавируса ограничений

Блокнот Ростов-на-Дону08:39

Новый этап снятия ограничений в Ростовской области начнётся с 22 июня

1rnd.ru08:41

На Дону возобновляют работу гостиницы, спортзалы, музеи и магазины

Дон-ТР08:39

Откроют гостиницы и спортклубы: в Ростовской области с 22 июня ослабят ограничения

161.ru08:42

Губернатор Голубев объявил о смягчении режима ограничений в Ростовской области

Privet-Rostov.ru08:30

На Дону расширили список непродовольственных магазинов, которым разрешили работать

Donday.ru09:22
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Политика

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Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

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Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
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ЦОДД сообщил о перекрытых дорогах Москвы из-за подтоплений

Центр организации дорожного движения сообщил о подтоплениях на дорогах столицы из-за ливня.
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
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Политика

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
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Экономика

Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко

18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
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Армия и оружие

Россия получила «таблетку» от авиации НАТО

Военная часть в Бурятии получила новейшие разработки в области ПВО. РЗК «Верба» отслеживает и уничтожает любую цель.
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Общество

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Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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Общество

Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы

Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
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Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
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Футбол

Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 10:52
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Гадюка укусила мальчика в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга гадюка укусила восьмилетнего мальчика, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
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Песков объяснил решение о проведении парада 24 июня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято Владимиром Путиным на основании устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа заболевших COVID-19.
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Армия и оружие

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Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
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Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
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Экономика

Озвучены последствия отказа Польши от российского газа

В случае отказа от поставок сырья из России может пострадать химическая промышленность Польши, которая зависима от дешевого газа, рассказал Митрахович.
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На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками

В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
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Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

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В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
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Представитель пресс-службы театра добавила, что спектакли, в которых занят Добронравов, он не смог доиграть из-за пандемии; что будет с его ролями в новом сезоне, пока сказать трудно.
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Общество

В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом

После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
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Экономика

Airbus начала подготовку реструктуризации компании на фоне пандемии

План по реструктуризации компании в связи с кризисом в авиаотрасли на фоне пандемии коронавируса готовит глава европейской авиационно-космической корпорации Airbus Гийом Фори, 20 июня сообщила газета La Tribune.
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