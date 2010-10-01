Общество

Kursk.comKursk.comВ Ростовской области смягчили режим ограничений

С пятницы, 12 июня в Ростовской области снимается еще часть ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. О смягчении ограничительного режима губернатор Ростовской области Василий Голучев сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
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