Экономика
Don24В Ростовской области снизились цены на аренду однокомнатных квартир
В Ростовской области за год стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 1,2%. По данным пресс-службы "Авито Недвижимость", средняя цена на однушку составляет сейчас 10,2 тысячи рублей в месяц.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Самарской области за год стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 8,2%
Волжская коммуна14 октября в 03:26
Исследование: в Татарстане снизились цены на аренду трехкомнатных квартир
Реальное время14 октября в 06:24
Исследование: средняя цена аренды квартиры в России выросла на 2,5%
Будущее России. Национальные проекты13 октября в 20:00
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Происшествия
В Чебоксарах 18 человек пострадали в ДТП с троллейбусом
RT на русском 08:54
Футбол
«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции
Матч ТВ вчера в 07:31
Происшествия
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП возле Минусинска
По данным абаканских СМИ, мэр Абакана Николай Булакин попал в аварию в Минусинском районе Красноярского края около деревни Топольки.
Деловой квартал (Красноярск) 14 октября в 07:16
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Политика
Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу.
ТАСС 07:38
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале
РЕН ТВ вчера в 16:47
Политика
Байден: в случае переизбрания Трампа НАТО распадется
Кандидат на пост президента США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден убежден, что в случае переизбрания Дональда Трампа на должность главы страны НАТО перестанет существовать.
Аргументы недели 00:07
Общество
«Красивые» автомобильные номера предложили продавать через госуслуги
МВД предложило продавать "заказные" регистрационные знаки через портал госуслуг.
Российская газета 04:14
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия
В 15 городах идут обыски у сотрудников ФБК
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил о проведении сотрудниками Следственного комитета России обысков в 15 городах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:55
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Мир фантастики вчера в 04:19
Футбол
Ла Лига попросила перенести Эль-Классико из Барселоны в Мадрид
ProstoProSport 08:28
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Гаджеты
Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса
Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
News.ru 06:37
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Армия и оружие
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета 04:07
Здоровье
Стало известно, сколько пензячек умерло от рака молочной железы
В 2018 году от рака молочной железы умерло 190 жительниц области, в 2017-м - 187.
ПензаИнформ вчера в 07:54
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
На покинутой американцами военной базе нашли оскорбительные надписи, адресованные российским военным, передает канал Anna News.
Gorodovoy.spb.ru 08:42
Армия и оружие
Курды сообщили о бегстве семей боевиков ИГ из лагеря в Сирии
РБК 13 октября в 09:33
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске препарата
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с раком мозга, отказалась лечиться вакциной, которую ставили певице Жанне Фриске.
Уралинформбюро 06:55
Наука
В Крыму открыт новый вид насекомых
В Крыму открыт новый биологический вид насекомого, которому присвоили имя профессора Крымского федерального университета, доктора биологических наук и академика Российской Академии Естествознания Константина Ефетова.
Российская газета 04:45
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Коммерсантъ вчера в 17:54
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24