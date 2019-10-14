Экономика

Don24Don24В Ростовской области снизились цены на аренду однокомнатных квартир

В Ростовской области за год стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 1,2%. По данным пресс-службы "Авито Недвижимость", средняя цена на однушку составляет сейчас 10,2 тысячи рублей в месяц.
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с чего всё началось

Исследование: средняя цена аренды квартиры в России выросла до уровня 2014 года

Дешевле всего трехкомнатную квартиру можно снять в Ростовской области (в среднем 17,3 тыс. рублей), дороже всего - в Новосибирской области (в среднем 36 тыс. рублей), проанализировали эксперты "Авито недвижимость".
ТАСС13 октября в 20:11

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Названы регионы с самой дорогой и дешевой арендой жилья

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В Краснодарском крае подешевела аренда однокомнатных квартир

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Аналитики назвали регионы с самой дешевой арендой однокомнатной квартиры

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Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
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Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
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В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
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Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»

В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Inc-news.ru вчера в 16:09
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Культура

Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Политика

Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.
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Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
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За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
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Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси»

Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки.
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Происшествия

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика

Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Общество

Илон Маск примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре

Глава SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск по видеоконференцсвязи примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым», который состоится в Краснодаре.
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Ла Лига попросила перенести Эль-Классико из Барселоны в Мадрид

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МВД предлагает продавать «красивые» номера через портал госуслуг

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Тарантас Ньюс вчера в 12:50
Политика

МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
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Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен

Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
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В 2019 году ФСБ предотвратила 39 терактов в разных регионах России.
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Транспорт

Минтранс вместе с ФАС изучат планы «Победы» повысить цены на билеты

Минтранс вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат планы лоукостера "Победа" повысить цены на билеты.
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Политика

Путин потребовал отчет о средствах для пострадавших от паводков

Президент России Владимир Путин потребовал предоставить ему отчет о расходовании денежных средств, выделенных на выплату компенсаций пострадавших от паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
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Дмитрий Черышев уволен с поста главного тренера ФК «Нижний Новгород»

Новым наставником горожан станет Роберт Евдокимов. Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев отправлен в отставку.
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Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели

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Казино из «11 друзей Оушена» и «бондианы» решили продать за $5 млрд

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Снова мимо России: представлен хэтчбек Toyota Yaris нового поколения

Компания Toyota представила новое поколение компактного хэтчбека Yaris, предназначенного для рынков Европы и Японии.
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Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
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США задумались об отказе от авианосцев

Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
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Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

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