Экономика
Don24В Ростовской области снизились цены на аренду однокомнатных квартир
В Ростовской области за год стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 1,2%. По данным пресс-службы "Авито Недвижимость", средняя цена на однушку составляет сейчас 10,2 тысячи рублей в месяц.
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Дешевле всего трехкомнатную квартиру можно снять в Ростовской области (в среднем 17,3 тыс. рублей), дороже всего - в Новосибирской области (в среднем 36 тыс. рублей), проанализировали эксперты "Авито недвижимость".ТАСС13 октября в 20:11
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