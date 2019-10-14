В Ростовской области за год стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 1,2%. По данным пресс-службы "Авито Недвижимость", средняя цена на однушку составляет сейчас 10,2 тысячи рублей в месяц.

В Ростовской области снизились цены на аренду однокомнатных квартир

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