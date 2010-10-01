Жители Ростовской области дождались снятия ограничений. Сегодня, 11 июня, губернатор региона Василий Голубев рассказал об изменениях, которые начнутся в области уже с завтрашнего дня.

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Армия и оружие В Волгограде в августе состоится Военно-технический форум «Армия-2020» На всей территории Южного военного округа с 27 по 29 августа пройдет Военно-технический форум «Армия-2020».

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Игры На PlayStation 5 выйдет Gran Turismo 7 На презентации The Future of Gaming любителям консольных игр показали проекты, которые появятся на обновленной PlayStation 5.

Политика Комитет сената США одобрил оборонный бюджет Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Футбол «Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры "Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

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Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 236