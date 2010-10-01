Общество

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-ДонуВ Ростовской области сняли ряд ограничений

Жители Ростовской области дождались снятия ограничений. Сегодня, 11 июня, губернатор региона Василий Голубев рассказал об изменениях, которые начнутся в области уже с завтрашнего дня.
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Открыли парикмахерские, прачечные и химчистки: донской губернатор ослабил ограничения в области

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МВФ одобрил поддержку Украины на 5 миллиардов долларов

В Совете управляющих МВФ поддержали новую программу для поддержки Украины. Такое сообщение сделали в фонде.
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В Волгограде в августе состоится Военно-технический форум «Армия-2020»

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Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
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Экономика

Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

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Комитет сената США одобрил оборонный бюджет

Комитет сената США по вооруженным силам принял решение по оборонному бюджету страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
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