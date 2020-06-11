Общество

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-ДонуВ Ростовской области сняли ряд ограничений

Жители Ростовской области дождались снятия ограничений. Сегодня, 11 июня, губернатор региона Василий Голубев рассказал об изменениях, которые начнутся в области уже с завтрашнего дня.
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В Ростовской области разрешили работать парикмахерским и автосалонам

Donnews.ru14:02

Власти Ростовской области рассказали об отмененных ограничениях

Rostov gazeta14:59

Василий Голубев рассказал о смягчении ограничений

Правительство Ростовской области12:08

С 12 июня в Ростовской области разрешат возобновить работу парикмахерским и стоматологиям

Дон-ТР12:55

Жителям Дона разрешили гулять и ходить в парикмахерские

Don2412:50

В Ростовской области разрешили прогулки на улице

Donday.ru13:13

В Ростовской области сняли ряд ограничений

Блокнот Ростов-на-Дону13:02
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Армия и оружие

Россия рассказала в ОБСЕ о биолабораториях США на своей границе

Озабоченность в связи с работой американских биолабораторий на территории Украины и Грузии выразил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич 11 июня во время заседания постоянного совета ОБСЕ.
ИА Красная Весна 14:04
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
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Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12
22
Общество

Смольный объяснил медленное снятие ограничений в Петербурге

В Петербурге ограничения снимают более опасливо и медленно, нежели в Москве. Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, почему так происходит.
Мегаполис онлайн 16:11
58
Происшествия

Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь

Газета.Ru 07:26
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Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 07:27
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Игры

Sony показала первые игры для PlayStation 5

Вести.Ru 16:59
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 09 июня в 04:07
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Политика

Президент Кипра: Эрдоган превращает Турцию в средиземноморскую сверхдержаву

По словам президента республики Кипр Никоса Анастасиадиса, турецкий лидер Реджеп Эрдоган постепенно превращает Турцию в средиземноморскую сверхдержаву.
Московский Комсомолец 16:32
Общество

В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

"На территории региона продляется запрет на проведение на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:47
6
Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.
Lenta.ru 10:33
97
Политика

США продлили санкции в отношении Белоруссии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против Белоруссии, которые Вашингтон ранее ввел из-за угрозы нацбезопасности со стороны "определенных членов правительства" данной страны.
Газета.Ru 12:37
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Здоровье

В ульяновских детских садах был зафиксирован коронавирус

Сергей Морозов в своей речи упомянул о том, что в Ульяновской области появились случаи заболеваемости в дежурных группах детских садов.
Mosaica.ru 01:00
9
Армия и оружие

Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста

СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra вчера в 14:58
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Кино

Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Культуромания 10:16
12
Общество

В ВОЗ объяснили заявление о необычной статистике по COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
РИА Новости 15:55
4
Общество

Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
3
Культура

Netflix показал трейлер комедии «Евровидение: История огненной саги»

NewInform 16:56
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Происшествия

В Праге облили краской памятник Черчиллю

Известия 16:42
Футбол

В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»

Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте.
Букмекеры.рф 07:09
Авто

«КамАЗ» показал первый карьерный самосвал

Не исключено, что новый "КамАЗ-65905" станет первой моделью проекта "Самсон", в который войдет ряд моделей грузоподъемностью до 70 тонн.
SpeedMe вчера в 05:53
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Происшествия

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова, пока он был на допросе

Спорт-Экспресс 15:39
3
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
1,6K
Футбол

Салах оплатил бензин всем посетителям на заправке

27-летний футболист приехал заправить автомобиль на АЗС и оплатил бензин всем остальным посетителям.
Sports.ru 13:59
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 14:54
5
Политика

Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
4
Авто

Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50

Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
5
Общество

Мурашко допустил возможность «плавающего режима ограничений»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что «есть формат в том числе плавающего режима ограничений».
RT на русском 14:23
9
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.
Piter.tv 01:25
2,1K
Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
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