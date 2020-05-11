Коронавирус

Коммерсантъ Ростов-на-ДонуКоммерсантъ Ростов-на-ДонуВ Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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Нерабочие дни в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: рассказываем, как будем трудиться после обращения Владимира Путина

КП - Ростов-на-Донувчера в 22:15

Власти Ростовской области опровергли слухи о снятии ограничений по коронавирусу

Donnews.ruвчера в 16:56

Режим ограничений на Дону продолжит действовать до особого распоряжения губернатора

Don24вчера в 14:02

Региональный штаб опроверг слухи о снятии ограничений в Ростовской области

Правительство Ростовской областивчера в 14:12

В Ростовской области продолжают действовать введённые из-за коронавируса ограничения

1rnd.ruвчера в 13:59

Режим самоизоляции продолжает действовать в Ростовской области

Donday.ruвчера в 13:47

Продолжаем продолжать: на Дону сохранили режим самоизоляции

РБК Ростов-на-Донувчера в 13:40
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Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
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Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
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Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
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Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
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Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
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Данные о хакерских атаках на «Бессмертный полк» передадут следователям

Lenta.ru 07:44
Общество

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Российские туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег, если поездка отменилась из-за коронавируса.
Российская газета 07:55
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FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
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Игорь Верник опубликовал фото обнаженной беременной экс-супруги

На фото обнаженный до пояса Верник запечатлен с голой супругой, которая находится в интересном положении.
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На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
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Общество

Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордного минимума

В Москве индекс самоизоляции днем 12 мая снизился до рекордного минимума - отметки в 2,3 с 3,6 утром.
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В Челябинске полицейский арестован за избиение задержанного

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Общество

Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина

Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
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Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков во время самоизоляции

Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости вчера в 15:30
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Происшествия

В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга обнаружили коронавирус

В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга среди сотрудников был обнаружен коронавирус. Об этом E1.RU сообщил источник.
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Игры

Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать с 30 FPS на Xbox Series X

В начале мая генеральный менеджер по маркетингу Xbox Аарон Гринберг заявил, что основной стандарт, к которому стремится Series X, — разрешение 4К и 60 FPS.
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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
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Общество

В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия

С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
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Политика

В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине

Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
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Общество

Путин: семьи с детьми могут единоразово получить 33 тысячи рублей

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PlayStation 5 появится в октябре

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В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
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Наука

Герпес избегает иммунного ответа, чтобы заразить мозг

В большинстве случаев врожденная иммунная система предотвращает заражение головного мозга вирусом HSV1, но иногда он способен обходить защиту.
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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
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Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d(249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.). При этом цены на локализованные кроссоверы оказались даже выше, чем на машины немецкой сборки.
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Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
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