Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена

В Ростовской области убит депутат местного Заксобрания Андрей Алабушев, сообщает Telegram-канал Baza. Тела депутата и его супруги Ольги были найдены в их квартире в городе Зерноград.
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Источник сообщил об убийстве депутата ростовского Заксобрания и его жены

Интерфакс09:35

Депутат думы Ростовской области Алабушев найден мертвым

ТАСС09:50

В Ростовской области убили действующего депутата Заксобрания и его супругу

Donnews.ru09:44

Тела ростовского депутата и супруги нашёл водитель

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В Ростовской области убиты депутат заксобрания с супругой

1rnd.ru09:34

В Ростовской области убили депутата законодательного собрания Андрея Алабушева

Donday.ru09:41

Депутата Заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева нашли мертвым в своем доме

161.ru09:45
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В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

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Власти Польши решили не приглашать Владимира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию, член Госдумы Павел Крашенинников заявил «Интерфаксу», что в преамбулу Основного закона могут быть внесены изменения.
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ФОМ вслед за ВЦИОМом отказался от электоральных рейтингов президента

«С 19 января вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах», — говорится в публикации на сайте фонда.
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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
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РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
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Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
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РИА Новости 09:12
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Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
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