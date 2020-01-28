Происшествия
ВедомостиВ Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу
Позже управление Следственного комитета по Ростовской области сообщило об обнаружении двух тел в частном доме, находящемся в Западном переулке в городе Зернограде. Личности убитых ведомство не раскрыло, однако уточнило, что речь идет о депутате заксобрания Ростовской области и его супруге.
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Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Энергетика
Киев изменил формулу цены на газ для населения
16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов за 2019 год
Реальные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Политика
В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
Культура
Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
Авто
Nissan представит новый кроссовер Qashqai этой осенью
Интерьер нового Nissan Qashqai, как ожидается, тоже получит ряд изменений, особенно, преобразится дизайн приборной панели и сама мультимедиасистема.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Теннис
Федерер считает, что не заслужил победы над Сандгреном
Футбол
ЦСКА интересуется хавбеком «Лорьяна» Кабо
Действующий контракт Кабо с «Лорьяном» истекает в июне 2020 года. Отмечается, что французский игрок не планирует продлевать соглашение.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса
Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
Общество
На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом
Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Финансы
В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза
По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Политика
Путин встретится с Нетаньяху 30 января
Происшествия
Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air
Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался.
Культура
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал
Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Происшествия