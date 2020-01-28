Происшествия
РИА НовостиВ Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
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Гаджеты
Четыре смартфона Huawei и Honor получили обновление до ОС Android 10
Четыре смартфона китайских марок Huawei и Honor получили обновление до мобильной операционной системы Android 10 после установки фирменной оболочки EMUI 10.
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Политика
Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»
Народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, передает Reuters.
Шоу-бизнес
Виктория Боня исчезла после поездки в Перу
Российская знаменитость предупредила верных почитателей, что 4 дня не будет размещать в Сети какие-либо фото и видеоролики, однако уже 24 января фанаты заметили, что ее персональная страничка и вовсе исчезла.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах
Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лариса Голубкина
79-летняя Лариса Голубкина была госпитализирована в московскую клинику сегодня, 27 января.
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей
Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Армия и оружие
Адмирал ВМС США Фогго призвал брать пример с России в военной сфере
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с ноября 2019 года
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $60 впервые с начала ноября 2019 года.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,3
Здоровье
В Ростове откроют клинику «Мать и дитя»
Сегодня состоится открытие клиники «Мать и дитя», в которой будут заниматься лечением бесплодия и гинекологических заболеваний.
Кино
Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло за сутки на четверть — до 125, заражены 3554 человека, передает телеканал CGTN.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Энергетика
«Северный поток — 2» обеспечит Европу газом на более выгодных условиях, чем США
Строительство газопровода "Северный поток — 2" возобновится, скорей всего, 1 февраля 2020 года, как только позволят погодные условия.
Здоровье
Первый случай коронавируса зафиксировали на Украине
На Украине выявили случай коронавируса, однако обнаруженная инфекция не имеет отношения к вспышке нового типа вируса в Китае.
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги
В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Астон Вилла" победила "Лестер Сити" со счётом 2:1.
Общество
Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»
В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина победил «Монреаль»
Наука
Специалисты создали программу безопасности для неопытных химиков
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.