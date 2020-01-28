Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
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Биография Андрея Алабушева

ТАСС11:02

Жена убитого депутата Заксобрания трудилась в Азово-Черноморской инженерной академии

Donday.ru15:33

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

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Возбуждено дело об убийстве ростовского депутата и его жены

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1rnd.ru11:03

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Donnews.ru15:27

Уголовное дело возбуждено по факту убийства депутата Заксобрания Ростовской области и его супруги

Интерфакс - Россия10:33
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