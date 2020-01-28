В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

Политика Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Виктория Боня исчезла после поездки в Перу Российская знаменитость предупредила верных почитателей, что 4 дня не будет размещать в Сети какие-либо фото и видеоролики, однако уже 24 января фанаты заметили, что ее персональная страничка и вовсе исчезла.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.

Шоу-бизнес Госпитализирована Лариса Голубкина 79-летняя Лариса Голубкина была госпитализирована в московскую клинику сегодня, 27 января.

Общество Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло за сутки на четверть — до 125, заражены 3554 человека, передает телеканал CGTN.

Здоровье Первый случай коронавируса зафиксировали на Украине На Украине выявили случай коронавируса, однако обнаруженная инфекция не имеет отношения к вспышке нового типа вируса в Китае.

Общество Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная» В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.

Здоровье Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.