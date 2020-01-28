Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
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Мотивом убийства депутата Заксобрания Ростовской области могло стать ограбление

Donnews.ru15:27

Жена убитого депутата Заксобрания трудилась в Азово-Черноморской инженерной академии

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Уголовное дело возбуждено по факту убийства депутата Заксобрания Ростовской области и его супруги

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1rnd.ru11:03

Биография Андрея Алабушева

ТАСС11:02

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости10:28
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Врач-пульмонолог, глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае.
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Белый дом разместил на своем сайте предложения по «сделке века», предполагающей урегулирование на Ближнем Востоке.
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Фильмы ужасов помогли ученым установить два типа страха и выяснить разницу между страхом и тревогой в мозге человека, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала NeuroImage.
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В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
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В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
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Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
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Церемония вручения премии "Золотой орёл" прошла в Москве в 18-й раз, сообщает "Кинопоиск".
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