Происшествия
РИА НовостиВ Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
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Космос
Два спутника могут столкнуться над США в январе
Технологии
Уязвимость Zoom позволяла подслушивать видеоконференции
Как утверждают в Check Point, они не нашли способа связать идентификатор собрания Zoom с конкретным пользователем и не смогли получить доступ к камерам или микрофонам других участников видеоконференции, пишет The Verge.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ приобретет новую шестиступенчатую МКПП
Обновленная модель УАЗ «Патриот», получившая известность под народным прозвищем «Русский Прадо», приобретет от своих создателей шестиступенчатую механическую трансмиссию.
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Кино
Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Общество
В Китае сообщили, когда наступит пик вспышки коронавируса
Врач-пульмонолог, глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае.
Футбол
«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции
В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Монако" проиграл на своем поле "Сент-Этьену" (0:1) и завершил выступление в турнире.
Политика
Белый дом опубликовал предложения по «сделке века» на Ближнем Востоке
Белый дом разместил на своем сайте предложения по «сделке века», предполагающей урегулирование на Ближнем Востоке.
Происшествия
Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям
Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел с повинной к следователям, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
Наука
Фильмы ужасов помогли раскрыть характер страха и тревоги
Фильмы ужасов помогли ученым установить два типа страха и выяснить разницу между страхом и тревогой в мозге человека, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала NeuroImage.
Общество
Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 1743 человек
Количество подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на территории Китая достигло 1743, из них 54 закончились гибелью больного, согласно информации комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Общество
Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Политика
Посольство РФ оценило отказ нидерландских депутатов приехать в Россию
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию из-за того, что члену партии "Демократы-66" Сьюрду Сьюрдсме закрыли въезд в РФ.
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего
На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Кино
Появился первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Опубликован дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной Mortal Kombat («Смертельная битва»). Видеоролик появился на портале IGN.
Здоровье
Тест-системы на выявление коронавируса получило Приморье
Тест-системы, позволяющие выявлять коронавирус, уже используются на гражданах, которые въезжают на территорию субъекта (в том числе из Поднебесной), сообщает DEITA.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Кино
Названы победители национальной кинопремии «Золотой орёл»
Церемония вручения премии "Золотой орёл" прошла в Москве в 18-й раз, сообщает "Кинопоиск".