Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

В Ростовской области трагически погибли депутат законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга, сообщает пресс-служба областного парламента. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.
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Мотивом убийства депутата Заксобрания Ростовской области могло стать ограбление

Donnews.ru15:27

Жена убитого депутата Заксобрания трудилась в Азово-Черноморской инженерной академии

Donday.ru15:33

Биография Андрея Алабушева

ТАСС11:02

Возбуждено дело об убийстве ростовского депутата и его жены

Интерфакс10:34

Депутата заксобрания Ростовской области убили на обеденном перерыве

1rnd.ru11:03

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости10:28

Уголовное дело возбуждено по факту убийства депутата Заксобрания Ростовской области и его супруги

Интерфакс - Россия10:33
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Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Экономика

Ипотека в северных регионах России оказалась самой доступной

Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Известия 14:00
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве экс-директора «Меньшевика»

Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
Интерфакс 15:27
Кино

Появился первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat

Опубликован дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной Mortal Kombat («Смертельная битва»). Видеоролик появился на портале IGN.
iReactor 14:49
Общество

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
РИА Новости 12:57
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 13:26
Экономика

«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта

Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
РИА Новости вчера в 15:11
Наука

Бумажные осы научились распознавать лица друг друга

Pravda.Ru 15:01
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

РБК вчера в 21:22
Общество

Почти 6000 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае

«По состоянию на полночь 28 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 5974 подтверждённых случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1239 человек находятся в тяжёлом состоянии, 132 умерли, 103 человека выписаны из больниц», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 20:21
Шоу-бизнес

Гвен Стефани чрезмерно увлеклась косметическими процедурами

Пока Сальма Хайек, Кейт Уинслет и другие звезды выступают против пластики, рассказывая в интервью о пользе регулярных тренировок, правильного питания, сна и ухода за кожей, Гвен Стефани продолжает записываться к косметологам на «уколы красоты».
Sunmag.me 10:49
Футбол

Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»

RT на русском вчера в 08:50
Политика

В посольстве РФ в США назвали бесстыдными заявления об освобождении Аушвица американцами

Российская сторона считает бесстыдным переписыванием истории утверждения о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау будто бы освободили американские солдаты.
ТАСС 15:57
Здоровье

Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек

По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.
RuNews24.ru 26 января в 19:30
Общество

Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал решить демографические проблемы России за счет значительного ограничения абортов, что, по его мнению, к 2030 году поможет увеличить население страны на 10 миллионов человек.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников новым образом женщины-вамп

Например, в последней публикации в Instagram Примадонна предстала в образе женщины-вамп с яркой помадой красного цвета на губах.
OAnews 14:45
Гаджеты

Через неделю WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
ToDay News Ufa 08:35
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Происшествия

Бывшего врача иркутского роддома осудят за внутриутробную смерть плода

В результате 30 марта 2017 года наступила внутриутробная смерть плода пациентки от острой асфиксии.
Твой Иркутск 19:24
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 16:55
Автоспорт

Сергей Вязович: Китайцы едва не купили наш капотник на Дакаре

Китайцы в день отдыха были готовы купить капотный грузовик.
Autosport.com.ru 05:49
Общество

Ургант извинился перед верующими за шутку об Иисусе и Кейдже

Телеведущий Иван Ургант в эфире выходящей на Первом канале передачи "Вечерний Ургант" извинился перед верующими за шутку об Иисусе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия

Стая собак напала на пятилетнего мальчика на Курилах

Газета.Ru 09:39
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Политика

Белый дом опубликовал предложения по «сделке века» на Ближнем Востоке

Белый дом разместил на своем сайте предложения по «сделке века», предполагающей урегулирование на Ближнем Востоке.
Известия 15:15
Армия и оружие

Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

Известия 07:04
Кино

Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Российская газета 05:44
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Кино

Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания 14:36
Космос

РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости вчера в 23:13
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