Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
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с чего всё началось

В Ростовской области принят пакет экономических мер поддержки

Прилагает все усилия и губернатор Ростовской области Василий Голубев, чтобы спасти регион, за который он отвечает. На Дону утвержден план первоочередных мер, которые должны способствовать устойчивому развитию экономики и социальной стабильности.
Pravda.Ru06:57

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Второй пакет мер по борьбе с коронавирусом принят в Ростовской области

Big-Rostov.ru08:00

Губернатор Ростовской области утвердил антикризисный план

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В. Голубев: до конца 2020 года налоговая нагрузка на малый и средний бизнес снижена до минимума

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Здоровье

Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить

"Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Вести.Ru 07:39
Гаджеты

Что купить: новенький бюджетный Redmi Note 9S или Redmi K20/Xiaomi Mi 9T? Прямое сравнение позволяет сделать выводы

Второй пока не вышел на глобальный рынок, а вот первый готовится, но под именем Redmi Note 9S.
iXBT.com 02 апреля в 12:07
Общество

Названы страны, откуда в Россию чаще всего завозили коронавирус

Чаще всего коронавирус завозят в Россию из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:59
Политика

Песков назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о различных сценариях изменения ситуации в экономике страны в связи с распространением коронавируса, включая самые пессимистические.
Московский Комсомолец вчера в 06:28
Футбол

Евсеев назвал тройку своих любимых комментаторов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал тройку комментаторов, которых ему нравится слушать больше всего.
Sport24.ru 07:49
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс вчера в 19:05
Общество

В Новосибирской области возобновляют работу стройки и промпредприятия

В Новосибирской области с 6 апреля разрешена работа промышленных предприятий, строительных компаний, а также связанных с ними организаций.
Российская газета 04:59
Технологии

В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию

На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций.
Глас Народа 01 апреля в 05:15
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.
Известия 07:22
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Происшествия

Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции

Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.
РИА Новости 07:36
Общество

Глава «Вектора»: Коронавирус перейдет в разряд сезонных заболеваний

После пандемии новый коронавирус станет обычным сезонным заболеванием, как вирус гриппа, считает генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:41
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру вчера в 04:44
Здоровье

«Это слишком»: американские врачи рассказали о борьбе с эпидемией

Американские врачи в репортаже NBC News рассказали о тяжелых условиях работы во время эпидемии в Нью-Йорке.
РИА Новости 08:07
Теннис

Шарапова разместила свой номер телефона, чтобы общаться с болельщиками

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свой номер телефона, чтобы болельщики со всего света имели возможность пообщаться с ней во время карантина, связанного с эпидемией коронавируса.
РИА Новости 06:40
Кино

Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»

Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.
RuNews24.ru 05:17
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Общество

Зараженные коронавирусом москвичи нарушили режим изоляции

Lenta.ru 08:12
Общество

Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Газета.Ru 02 апреля в 19:00
Общество

За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 04:31
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Общество

Испания обошла Италию по числу зараженных коронавирусом

По состоянию на 16:35 мск, в Испании коронавирус выявили у 117 710 человек. В Италии число заболевших составляет 115 242 человека.
Rambler News Service вчера в 09:53
Политика

Миронов призвал неуверенных губернаторов уйти в отставку

Москва, 4 апреля 2020, 11:35 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал немедленно подать в отставку губернаторов, у которых нет уверенности в своих силах, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
REGNUM 04:35
Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось

Троих инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, связи с первыми заболевшими пока не нашли, сообщает оперштаб по региону.
Sibnet Новости 02:44
Шоу-бизнес

О симптомах рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина

Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.
Live24 02:11
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ вчера в 07:21
Наука

Ученые рассказали о новом опасном свойстве коронавируса

Ученые рекомендуют исходить из того, что у новой инфекции действительно может быть свойство распространяться по воздуху.
iReactor 08:48
Происшествия

В Брянске за сутки число заболевших коронавирусом выросло в 2,5 раза

В Брянске количество инфицированных COVID-2019 за минувшие сутки выросло с 7 человек до 19.
Российская газета 06:50
Армия и оружие

Определен порядок работы российских военных в Сербии

Российские и сербские военные специалисты определили порядок работы в Сербии для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 09:07
Как работают Яндекс.Новости?
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