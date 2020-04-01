Прилагает все усилия и губернатор Ростовской области Василий Голубев, чтобы спасти регион, за который он отвечает. На Дону утвержден план первоочередных мер, которые должны способствовать устойчивому развитию экономики и социальной стабильности.

с чего всё началось

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.

Здоровье Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить "Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

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Политика Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.

Общество В России выявлены 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.

Общество Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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Теннис Шарапова разместила свой номер телефона, чтобы общаться с болельщиками Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свой номер телефона, чтобы болельщики со всего света имели возможность пообщаться с ней во время карантина, связанного с эпидемией коронавируса.

Кино Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти» Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.

Общество За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом В Москве за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.

Происшествия В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.

Общество Испания обошла Италию по числу зараженных коронавирусом По состоянию на 16:35 мск, в Испании коронавирус выявили у 117 710 человек. В Италии число заболевших составляет 115 242 человека.

Политика Миронов призвал неуверенных губернаторов уйти в отставку Москва, 4 апреля 2020, 11:35 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал немедленно подать в отставку губернаторов, у которых нет уверенности в своих силах, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

Здоровье Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось Троих инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, связи с первыми заболевшими пока не нашли, сообщает оперштаб по региону.

Шоу-бизнес О симптомах рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.

Экономика ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля "Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.