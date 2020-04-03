Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
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с чего всё началось
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил план по обеспечению социальной стабильности
 и устойчивого развития экономики в регионе в условиях распространения коронавируса.
РБК Ростов-на-Дону04:03

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На Дону принят первый пакет экономических мер поддержки

Правительство Ростовской области08:00

Губернатор подписал план мер для поддержки областной экономики

Город N (Ростов)03:34

Снижение налогов и отсрочка аренды: как власти РО поддержат малый бизнес

РБК Ростов-на-Дону04:03

Донские власти рассказали, как будут спасать бизнес в регионе

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону04:00

В Ростовской области утвердили план спасения экономики

Rostov gazeta06:02

Губернатор Ростовской области утвердил антикризисный план

Donnews.ru03:32

В Ростовской области сформулировали меры поддержки экономики региона

Панорама Ростова-на-Дону02:27
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Общество

Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии

News.ru 04:11
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Общество

Россия полностью прекращает международное авиасообщение

В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью прекращает авиасообщение с другими государствами.
Наша версия 10:09
Политика

После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Daily 01:39
Политика

В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности

Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.
Российская газета 01:46
Общество

Количество безработных в США достигло 6,6 млн человек

Министерство труда США сообщило, что число заявок на получение пособия по безработице из-за распространения коронавируса в стране за две недели увеличилось до 6,6 млн, пишет ТАСС.
Aobe.ru вчера в 13:08
Музыка

Меладзе спел армянскую «Ов сирун, сирун» для Мишустина Видео

Rusarminfo.ru 05:37
Общество

ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России

Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
РБК 12:54
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости 08:45
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу на 10 миллионов баррелей

"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объеме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", — отметил президент РФ в ходе совещания с участием руководителей нефтяных компаний и Минэнерго, на котором обсуждается ситуация на глобальных энергетических рынках, обеспечение устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны.
Вести.Ru 12:44
Экономика

Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Ридус 12:52
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Вологодские власти разрешили ряду предприятий работать с 6 апреля

В Вологодской области сегодня, 3 апреля, значительно расширили реестр предприятий и организаций, которые в исключительном порядке смогут возобновить работу с 6 апреля.
DP.RU 11:37
Общество

Кому разрешат работать во время карантина в Самарской области

В правительстве Самарской области в настоящее время готовится постановление о режиме повышенной готовности в регионе из-за коронавируса.
КТВ-Луч 08:02
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Политика

Рейтинги Путина выросли после его обращения к гражданам

С 23 по 29 марта показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,1% респондентов.
ТАСС 10:10
Экономика

В Минэке рассказали о ключевых задачах антикризисных мер в России

Антикризисные действия правительства России в первую очередь сосредоточены на сохранении рабочих мест и поддержке пострадавших отраслей экономики.
Известия 09:14
Происшествия

Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции

Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Газета.Ru 12:02
Наука

Квантовую механику связали с специальной теорией относительности

Физики-теоретики из Варшавского и Оксфордского университетов смогли найти точки соприкосновения специальной теории относительности с квантовой механикой.
Индикатор 07:04
Политика

В МИД оценили возможность визита польской делегации в Катынь

РИА Новости вчера в 08:50
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Общество

Пропускной режим введут в Саратовской области 10 апреля

Власти решили вновь перенести сроки введения пропускного режима в Саратовской области.
Московский Комсомолец 12:23
Политика

В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:20
Здоровье

На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим 12:12
Общество

Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
RT на русском вчера в 12:16
Экономика

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В Центральном банке считают, что во время нерабочего месяца, установленного президентом РФ до 30 апреля, кредитные обязательства должны исполняться должниками в срок.
News.ru 08:22
Экономика

Правительство Тульской области поможет малому и среднему бизнесу

Сегодня заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин и председатель регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов встретились с бизнесменами и обсудили меры поддержки в условиях борьбы с коронавирусом.
Тульские Известия 11:43
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