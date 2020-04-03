Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
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В Ростовской области утвердили план спасения экономики

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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило три тысячи

В Москве за последние сутки выявили 434 новых случая заражения коронавирусом, общее число заразившихся превысило три тысячи.
Lenta.ru 03:55
Общество

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
РБК 03:19
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости вчера в 07:49
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

В Краснодаре ввели новую форму для спецпропусков

В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков, но все ранее выданные пропуска продолжают действовать до 5 апреля включительно.
ЮГ Times 03:53
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости 02 апреля в 20:18
Политика

Турция со скандалом покинула первую видеоконференцию стран НАТО

Первая видеоконференция стран-участниц НАТО закончилась скандалом из-за преждевременного отключения от онлайна Турции.
Известия вчера в 23:54
Армия и оружие

Военные ЦВО получат на вооружение БПЛА «Тахион»

Военнослужащие дислоцированной в Хакасии железнодорожной бригады ЦВО впервые получат на вооружение малые беспилотные аппараты "Тахион".
Политика Сегодня 02 апреля в 20:38
Футбол

Широков высказался о тратах «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы

Бывший полузащитник петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением по поводу трат «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы.
RT на русском 03:28
Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 03:57
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 03:28
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Происшествия

В России от коронавируса умерли еще девять человек

За последние сутки в России зафиксировали 582 новых случая заражения коронавирусом, девять человек умерли. сообщает оперативный штаб.
Дождь 04:20
Общество

Тесты подтвердили 585 новых случаев коронавируса в России

Москва, 4 апреля 2020, 11:26 — REGNUM За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:26
Общество

В Челябинской области коронавирус подтвержден у 26 человек

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире в Instagram, коронавирус лаборатория «Вектор» подтвердила у 26 южноуральцев.
Челябинский обзор 03:17
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Общество

Россиян предупредили о дефиците бытовой техники из-за коронавируса

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направило в правительство письмо, в котором говорится, что россияне могут столкнуться с дефицитом телевизоров, холодильников и другой бытовой техникой.
НТВ 03:53
Культура

Меладзе спел армянскую «Ов сирун, сирун» для Мишустина Видео

Rusarminfo.ru вчера в 05:37
Общество

В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.
РИА Новости 03:50
Футбол

Экс-директор «Локомотива» назвал иск к Геркусу стыдобищей

Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельхаус назвал иск против экс-президента Ильи Геркуса стыдобищей.
Газета.Ru 01:59
Футбол

Смолов: оригинальный царь — Мостовой, а я Федька из Саратова

Чемпионат вчера в 13:48
Происшествия

Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции

Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Kursk.com 02 апреля в 11:35
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
РИА Новости вчера в 20:52
Общество

Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
МИР 24 вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Общество

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Дождь вчера в 03:31
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
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