Коронавирус
REGNUMВ Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
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с чего всё началось
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил план по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в регионе в условиях распространения коронавируса.РБК Ростов-на-Донувчера в 04:03
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На Дону принят первый пакет экономических мер поддержки
Правительство Ростовской областивчера в 08:00
Снижение налогов и отсрочка аренды: как власти РО поддержат малый бизнес
РБК Ростов-на-Донувчера в 04:03
Донские власти рассказали, как будут спасать бизнес в регионе
Аргументы и Факты - Ростов-на-Донувчера в 04:00
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Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля
Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Общество
«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса
В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево
Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
Политика
Три губернатора покинули свои посты после обращения Путина
Как сообщается на сайте Кремля, о своем уходе сообщили глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов и Александр Цыбульский в Ненецком автономном округе.
Происшествия
В петербургской больнице у врачей и пациентов выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы, где ранее COVID-19 был посмертно подтвержден у больного с инфарктом, сообщает городской комитет по здравоохранению в субботу.
Экономика
Свыше десятка донских предприятий попали в перечень системообразующих
Свыше десятка предприятий, «прописанных» или физически находящихся в Ростовской области, попали в обновленный список системообразующих и имеющих право на господдержку в условиях пандемии коронавируса.
Политика
Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
Общество
Новую форму спецпропусков ввели в Краснодаре на период карантина
Для сотрудников предприятий из особого перечня пропуска оформляет и получает только лично руководитель, либо доверенное лицо.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Общество
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Здоровье
В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом
В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.
Армия и оружие
В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Политика
В США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ
Соединённые Штаты правомерно приобрели медицинское оборудование, находящееся под санкциями, у России.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Происшествия
Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции
Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.
Здоровье
Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить
"Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Политика
Трамп уволит запустившего импичмент генинспектора разведки
Президент США Дональд Трамп объявил Конгрессу США о намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который запустил импичмент главы Белого дома.
Гаджеты
AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта
В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Происшествия
В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом
В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.