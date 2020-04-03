Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области утвердили меры поддержки бизнеса

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.
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с чего всё началось
Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил план по обеспечению социальной стабильности
 и устойчивого развития экономики в регионе в условиях распространения коронавируса.
РБК Ростов-на-Донувчера в 04:03

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Голубев утвердил пакет «антикризисных мер»: полный список

Панорама Ростова-на-Донувчера в 15:56

На Дону принят первый пакет экономических мер поддержки

Правительство Ростовской областивчера в 08:00

Губернатор Ростовской области утвердил антикризисный план

Donnews.ruвчера в 03:32

Снижение налогов и отсрочка аренды: как власти РО поддержат малый бизнес

РБК Ростов-на-Донувчера в 04:03

Донские власти рассказали, как будут спасать бизнес в регионе

Аргументы и Факты - Ростов-на-Донувчера в 04:00

Губернатор подписал план мер для поддержки областной экономики

Город N (Ростов)вчера в 03:34

В Ростовской области утвердили план спасения экономики

Rostov gazetaвчера в 06:02
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Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля

Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Новосибирские новости 06:41
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:39
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.
Известия 07:22
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:48
Политика

Три губернатора покинули свои посты после обращения Путина

Как сообщается на сайте Кремля, о своем уходе сообщили глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов и Александр Цыбульский в Ненецком автономном округе.
Алтайская правда 02 апреля в 22:07
Происшествия

В петербургской больнице у врачей и пациентов выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы, где ранее COVID-19 был посмертно подтвержден у больного с инфарктом, сообщает городской комитет по здравоохранению в субботу.
РИА Новости 07:08
Экономика

Свыше десятка донских предприятий попали в перечень системообразующих

Свыше десятка предприятий, «прописанных» или физически находящихся в Ростовской области, попали в обновленный список системообразующих и имеющих право на господдержку в условиях пандемии коронавируса.
Панорама Ростова-на-Дону 06:37
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости 02 апреля в 19:28
Общество

Новую форму спецпропусков ввели в Краснодаре на период карантина

Для сотрудников предприятий из особого перечня пропуска оформляет и получает только лично руководитель, либо доверенное лицо.
Регион online 02:38
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру вчера в 04:44
Здоровье

В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом

В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.
Амур.инфо 04:25
Армия и оружие

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
RT на русском вчера в 05:01
Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 03:57
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Политика

В США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ

Соединённые Штаты правомерно приобрели медицинское оборудование, находящееся под санкциями, у России.
ToDay News Ufa 06:19
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Происшествия

Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции

Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.
РИА Новости 07:36
Здоровье

Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить

"Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Вести.Ru 07:39
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Политика

Трамп уволит запустившего импичмент генинспектора разведки

Президент США Дональд Трамп объявил Конгрессу США о намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который запустил импичмент главы Белого дома.
ФАН 01:44
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Astera вчера в 16:48
Политика

Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
РИА Новости вчера в 20:52
Происшествия

В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом

В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.
Karelia.news 03:00
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости 02 апреля в 20:18
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Василий Юрьевич Голубев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Ростовской области с 14 июня 2010.
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