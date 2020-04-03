с чего всё началось

Ростов-на-Дону, 3 апреля 2020, 14:35 — REGNUM В Ростовской области утверждён план первоочередных мер по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях распространения COVID-2019.

Происшествия В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт "Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.

Политика Три губернатора покинули свои посты после обращения Путина Как сообщается на сайте Кремля, о своем уходе сообщили глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов и Александр Цыбульский в Ненецком автономном округе.

Происшествия В петербургской больнице у врачей и пациентов выявили коронавирус Коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы, где ранее COVID-19 был посмертно подтвержден у больного с инфарктом, сообщает городской комитет по здравоохранению в субботу.

Экономика Свыше десятка донских предприятий попали в перечень системообразующих Свыше десятка предприятий, «прописанных» или физически находящихся в Ростовской области, попали в обновленный список системообразующих и имеющих право на господдержку в условиях пандемии коронавируса.

Общество Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Происшествия В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.

Здоровье В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.

Армия и оружие В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Происшествия Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.

Здоровье Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить "Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Общество В России выявлены 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.

Политика Трамп уволит запустившего импичмент генинспектора разведки Президент США Дональд Трамп объявил Конгрессу США о намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который запустил импичмент главы Белого дома.

Политика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Происшествия В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.