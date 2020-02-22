Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. По его словам, взрыв бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на переулке Павлова, 84/108 в 10.55 мск субботы.

В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа

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