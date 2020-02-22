Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа

Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в ростовском Азове, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. По его словам, взрыв бытового газа с последующим горением произошел в трехэтажном жилом доме на переулке Павлова, 84/108 в 10.55 мск субботы.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

СК завел дело после гибели людей при взрыве газа в Ростовской области

РБК05:53

СК возбудил дело после взрыва газа в Ростовской области

Газета.Ru05:48

СКР возбудил дело после взрыва газа в доме в Азове

Коммерсантъ05:38

Власти Азова рассказали подробности взрыва газа в жилом доме

Известия06:20

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Азове

ТАСС05:17

Эвакуированных из-за взрыва газа жильцов дома в Азове разместили в гостинице

Интерфакс04:50

Взрыв в жилом доме в Ростовской области произошел после утечки газа

РИА Новости06:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия

В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Известия 20 февраля в 23:50
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Газета.Ru вчера в 18:30
Политика

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.
РБК вчера в 23:55
Происшествия

Двум украинским школьницам грозит тюремный срок за избиение сверстницы

В Житомирской области Украины полицейские сообщили о подозрении (первая стадия обвинения в украинской процессуальной практике) двум школьницам 14−15 лет.
Евразия Daily 07:17
Культура

Прямо пойдешь — в Третьяковку попадешь. Сказки в Западном крыле

РИА Новости 00:00
Футбол

Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Леганесом»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов выйдет на матч с "Леганесом" в стартовом составе.
РИА Новости 06:28
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa вчера в 03:06
Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону

В 16.45 в итальянском Антхольце начнётся мужская эстафета.
Говорит Москва 06:53
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Политика

Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету

В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы.
РИА Новости вчера в 14:06
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 07:11
Футбол

«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве

Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Все про Спорт ру вчера в 18:02
Общество

Немецкий онколог назвал наиболее эффективный метод борьбы с раком

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс расказал о том, какой метод является самым эффективным при борьбе с раком.
Невские Новости 20 февраля в 21:27
Политика

Кравчук прокомментировал заявление о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с "НСН" не поверил словам заместителя министра социальной политики Натальи Ненюченко о том, что на Украине в будущем могут снизиться пенсии.
РИА Новости 04:39
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Армия и оружие

США отработали на учениях ядерный удар по России

Несколько дней назад глава Пентагона Марк Эспер принял участие в секретном учении Стратегического командования США, по сценарию которого Россия наносит ядерный удар по одной из стран НАТО, передает информационный ресурс Defense One.
Газета.Ru 05:05
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру после родов

Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Gazeta.SPb вчера в 17:18
Биатлон

IBU открыл дело против тренера Логинова из-за поддельной аккредитации

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против личного тренера лидера сборной России Александра Логинова Александра Касперовича в связи с использованием им поддельной аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
РБК 05:48
Политика

Глава Минздрава Украины сбежала от эвакуированных из Уханя граждан

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая передумала ночевать в одном санатории с соотечественниками, которые были эвакуированы из китайского Уханя.
iReactor вчера в 15:52
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ

В центре Челябинска в массовой драке зарезали подростка, сообщает портал 74.ru со ссылкой на источники.
РИА Новости 05:03
Общество

Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
РИА Новости 07:20
Армия и оружие

Армия Сирии отбила новое нападение протурецких боевиков

Взгляд.ру вчера в 07:16
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ вчера в 07:57
Политика

СНБО отправит в Киев образцы, собранные у эвакуированных из Китая

Материалы, собранные у украинцев и иностранцев в карантинном лагере в Полтавской области, в субботу отвезут в Киев для исследования на наличие вируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
РИА Новости 06:58
Здоровье

Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают

Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
ToDay News Ufa 06:20
Авто

Volkswagen приоткрыл внешность нового «заряженного» Golf GTI

Изображение передней части нового Golf GTI восьмого поколения опубликовал Volkswagen, 20 февраля на своем официальном сайте.
Красная весна вчера в 14:18
Общество

Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском

Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество

Больная коронавирусом работница стала причиной закрытия завода Samsung

Компания Samsung Electronics закроет на два дня свой завод в южнокорейском городе Куми из-за того, что одна из работниц заразилась коронавирусом.
News.ru 05:18
Космос

NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

N+1 06:47
Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 06:10
Главное