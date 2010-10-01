Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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О подлости власти сегодня или носить маски всем

Блокнот Ростов-на-Дону14:21

В Ростовской области вводится «масочный» режим

Правительство Ростовской области11:37

Жителей Вологодской области обязали носить медицинские маски в общественных местах

ТАСС12:02

С завтрашнего дня в Ростовской области вводится «масочный режим»

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В Ростовской области ввели строгий масочный режим

1rnd.ru09:51

Жителей Ростовской области обязали носить на улице медицинские маски и респираторы

Donnews.ru09:41

В Ростовской области жителей обяжут носить маски в общественных местах

Donday.ru09:38
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Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
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В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
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Собянин: в борьбе с вирусом пройдена только четверть пути

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Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

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