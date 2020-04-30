Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
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В Ростовской области вводится «масочный» режим

Правительство Ростовской области11:37

Жителей Ростовской области обязали носить на улице медицинские маски и респираторы

Donnews.ru09:41

С завтрашнего дня в Ростовской области вводится «масочный режим»

Don2409:52

В Ростовской области ввели строгий масочный режим

1rnd.ru09:51

В Ростовской области масочный режим введут с 1 мая

ТАСС10:01

В Ростовской области жителей обяжут носить маски в общественных местах

Donday.ru09:38

Жителей Ростовской области обяжут носить маски в общественных местах

Блокнот Ростов-на-Дону09:38
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. По данным источников "Ъ", у него высокая температура.
Коммерсантъ 13:05
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Общество

Сергей Собянин: Москва прошла четверть пути в ситуации с коронавирусом

Москва прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 12:28
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Финансы

Сбербанк прогнозирует спад ВВП России на 4,2%

В 2020 году ВВП России снизится на 4,2%, прогнозирует Сбербанк.
Коммерсантъ 12:07
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Здоровье

Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом

Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета 12:11
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
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Здоровье

В Уфе еще одну больницу перепрофилируют под КОВИД-госпиталь

В Уфе еще одну больницу перепрофилируют под КОВИД-госпиталь. Речь идет о больнице скорой медицинской помощи №22.
Башинформ 06:21
12
Общество

Главврач Коммунарки призвал граждан быть дома на майских праздниках

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян на майских праздниках оставаться дома и не устраивать "шашлычные выходные".
Газета.Ru 08:52
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Кино

Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»

В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
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Общество

На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники

В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу.
Российская газета 09:34
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Хоккей

КХЛ отказалась поднять потолок зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублей

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги не стал поднимать потолок зарплат для клубов с 900 млн до 1,3 млрд рублей, начиная с сезона-2020/21.
Интерфакс-Спорт 11:34
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Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News 28 апреля в 04:49
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Фигурное катание

Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
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Шоу-бизнес

Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения

Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
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Общество

Власти Подмосковья сообщили об экстремально высокой госпитализации

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области на прошлой неделе зафиксирована экстремально высокая госпитализация, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:44
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц

Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
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Спорт

WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
Гаджеты

Дизайн нового Xiaomi Redmi Note 9 раскрыт до анонса

Astera вчера в 18:17
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Кино

Депутат Швыткин: фильм «Шугалей» покажет несгибаемый дух россиян

Фильм «Шугалей», премьера которого состоится 1 мая на телеканале НТВ, покажет объективную действительность происходящих событий в Ливии, истинное лицо боевиков ПНС и несгибаемый дух россиян, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.
URA.Ru 13:03
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Общество

ОГЭ в нынешнем году могут отменить

Минпросвещения РФ обсуждает возможность отменить Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников и провести аттестацию по итоговым оценкам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью Общественному телевидению России.
Коммерсантъ 13:02
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Экономика

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС 10:16
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Общество

В Праге началось сооружение памятника власовцам

Радио Маяк 11:50
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Здоровье

В Петербурге коронавирусом заразились более 250 медиков

В Петербурге от COVID-19 лечатся более 250 медработников.
Росбалт 10:52
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Ведомости 12:27
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Политика

В Турции заявили о приостановке реализации сделки с Россией по С-400

Реализация сделки по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 приостановлена из-за коронавируса.
Известия 12:43
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Политика

Испанские фермеры попросили Россию о помощи

Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи.
Lenta.ru 11:17
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Как работают Яндекс.Новости?
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