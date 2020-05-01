Коронавирус
ИзвестияВ Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
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Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Здоровье
«Ъ» разбирался, как студентов-медиков будут отправлять на практику в больницы для пациентов с COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин 24 апреля попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минздраву и Минобрнауки подготовить приказ о направлении студентов-медиков 4–5-х курсов в больницы, где лечат пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 07:57
Общество
В ВОЗ допускают скорое начало отмены ограничений в России
Москва, 30 апреля 2020, 20:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации.
REGNUM 13:47
Политика
Россия обеспокоена вспышками напряжённости на границе Турции и Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность по поводу вспышек напряжённости в районах границы Турции и Сирии.
News.ru 15:16
Здоровье
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
Происшествия
Задержанная с детской головой в пакете украинка устроила скандал и отказалась слушать судью
Телеканал 360° 09:33
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Экономика
X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю
Ритейлер X5 Retail Group c 1 мая переводит офисных сотрудников сети магазинов "Перекресток" на четырехдневную рабочую неделю со снижением зарплаты, сообщил "Ведомостям" представитель группы.
Ведомости вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Солистка Little Big похудела на 30 килограммов
Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения.
Экспресс газета 01:34
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 килограммов за месяц
Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
Вечерний курьер 03:23
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb 17:05
Хоккей
«Автомобилист» объявил об уходе семерых игроков
Хоккейный клуб «Автомобилист» сообщил об уходе семерых игроков из основной команды, а также двух членов молодёжки «Авто» и двух участников тренерского штаба.
Телеканал ОТВ 15:29
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Общество
Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса
Китайские власти отвечают отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.
РИА Новости 20:19
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
Общество
На окраине Праги устанавливают памятник власовцам
Российская газета 17:53
Общество
Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом
"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.
ТАСС 05:03
Здоровье
Минздрав Украины предупредил о возможной вспышке туберкулёза
Если объёмы финансирования медицинских учреждений не изменятся, то в ближайшее время на украинской территории может произойти вспышка туберкулёза.
News.ru вчера в 14:28
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro 13:07
Общество
Собянин рекомендовал пассажирам метро носить маски и перчатки
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пассажирам Московского метрополитена носить защитные маски и перчатки.
RT на русском 13:25
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Армия и оружие
На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов
На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов.
Piter.tv 05:15
ЖКХ
В Москве перенесли начало отключения горячей воды в домах
Власти Москвы скорректировали график отключения горячей воды из-за режима самоизоляции.
RT на русском 16:49
Политика
Трамп считает, что Китай мог остановить распространение коронавируса
Трамп уточнил, что Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.
RT на русском 19:52
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22