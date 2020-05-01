Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.

Политика Россия обеспокоена вспышками напряжённости на границе Турции и Сирии Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность по поводу вспышек напряжённости в районах границы Турции и Сирии.

Энергетика Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25% По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.

Экономика X5 перевела офисных сотрудников «Перекрестка» на четырехдневную неделю Ритейлер X5 Retail Group c 1 мая переводит офисных сотрудников сети магазинов "Перекресток" на четырехдневную рабочую неделю со снижением зарплаты, сообщил "Ведомостям" представитель группы. 10

Шоу-бизнес Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения. 5

Политика Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность. 11

Хоккей «Автомобилист» объявил об уходе семерых игроков Хоккейный клуб «Автомобилист» сообщил об уходе семерых игроков из основной команды, а также двух членов молодёжки «Авто» и двух участников тренерского штаба.

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 319

Общество Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса Китайские власти отвечают отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа. 2

Общество Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. 1K

Здоровье Минздрав Украины предупредил о возможной вспышке туберкулёза Если объёмы финансирования медицинских учреждений не изменятся, то в ближайшее время на украинской территории может произойти вспышка туберкулёза. 1