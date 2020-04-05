Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.

В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

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