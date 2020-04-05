Коронавирус

ТАССТАССВ Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
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В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

Donday.ru11:55

Губернатор ввёл в Ростовской области новые ограничения из-за коронавируса

Donnews.ru11:44

В Ростовской области введены новые ограничения в связи с эпидемией COVID-19

Don2410:30

В Ростовской области введены новые запреты в связи с режимом самоизоляции

1rnd.ru10:49

Охоту запретили в Ростовской области из-за коронавируса

Rostov gazeta10:31

Новое постановление: рассказываем, когда в Ростове откроют детсады и кому окажут плановую медпомощь

161.ru11:35

В Ростовской области уточнены ограничительные мероприятия по коронавирусу

Правительство Ростовской области09:46
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Общество

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
ТАСС 10:35
Общество

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
News.ru 06:33
Происшествия

В Петербурге задержали байкера Ерему. Он строил фантомный газопровод для Ленобласти

Полицейские задержали 39-летнего предпринимателя Виталия Ермолаева, известного как байкер Ерема.
Фонтанка.Ру 09:14
Общество

ВОЗ напомнила о самом явном симптоме COVID-19

Вести.Ru 12:03
Общество

Врач предупредил о «вирусовыделении» у вылечившегося от COVID-19

Замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил о "вирусовыделении" у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19.Об этом он рассказал в эфире "России 1" Наиле Аскер-заде.
Газета.Ru 11:40
Общество

Организации, на которые не распространяются нормы о нерабочих днях, определили в Рязанской области

5 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, в котором определены организации, на которые не будут действовать нормы права о нерабочих днях, объявленных из-за коронавируса.
Ryazpressa.ru 08:35
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

Боксер Хан объяснил происхождение коронавируса

Газета.Ru 08:54
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:28
Общество

Бывший ливийский премьер скончался от коронавируса

Экс-премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль умер от коронавируса на территории Египта. Известно, что политику было 67 лет.
iReactor 09:47
Авто

Появились изображения нового Nissan X-Trail

На днях в Сеть попали патентные изображения экстерьера и интерьера нового Nissan X-Trail.
Автоновости дня вчера в 10:07
Политика

ВМС США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом

ВМС США уволили капитана авианосца с зараженными коронавирусом.
Деловое.ТВ 03 апреля в 06:50
Наука

Обнаружены гены, связанные с храпом

Команда научных специалистов провела масштабное исследование, в результате которого смогла определить 173 гена, связанные с храпом и наличием лишнего веса.
Anonsens 02 апреля в 04:16
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Футбол

Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»

RT на русском 11:21
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Общество

Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки

В сообщении ведомства подчеркивается, что это касается работников, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться с большим количеством людей: продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций.
Интерфакс 08:36
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

4 апреля в прямом эфире губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время будет подписан указ, регулирующий работу предприятий.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия 10:47
Культура

Сегодня в ТЮЗе- спектакль «Обрыв»

Сегодня в ТЮЗе в 19:00 покажут спектакль "Обрыв". Онлайн трансляция начнется в 19.00.
Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 03 апреля в 08:06
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН вчера в 09:34
Авто

«АвтоВАЗ» поднял стоимость Chevrolet Niva

Автоновости дня 03 апреля в 02:04
Общество

Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:08
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Здоровье

Избавиться от боли в пояснице поможет специальная гимнастика

Делать «элементарную гимнастику» для уменьшения неприятных ощущений в пояснице призвал людей профессор при медицинском факультете Токийского университета Ко Мацудайра, сообщает издание «Нихон кэйдзай».
Live24 05:21
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Общество

В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан

Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Evo-rus.com 03:03
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