Экономика
РБК Ростов-на-ДонуВ Ростовской области выдача потребкредитов за месяц упала на 66%
За месяц жители региона оформили лишь 14,4 ссуд, тогда как в марте — 42,2 тыс. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). тыс. Ростовская область стала второй в России по падению спроса на потребкредиты — наибольшее сокращение выдачи было зафиксировано только в Краснодарском крае, где спрос упал на 73,9%.
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При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).РИА Новостивчера в 20:35
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