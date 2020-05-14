Экономика

РБК Ростов-на-ДонуРБК Ростов-на-ДонуВ Ростовской области выдача потребкредитов за месяц упала на 66%

За месяц жители региона оформили лишь 14,4 ссуд, тогда как в марте — 42,2 тыс. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). тыс. Ростовская область стала второй в России по падению спроса на потребкредиты — наибольшее сокращение выдачи было зафиксировано только в Краснодарском крае, где спрос упал на 73,9%.
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с чего всё началось

Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).
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Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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