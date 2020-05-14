При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).

с чего всё началось

За месяц жители региона оформили лишь 14,4 ссуд, тогда как в марте — 42,2 тыс. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). тыс. Ростовская область стала второй в России по падению спроса на потребкредиты — наибольшее сокращение выдачи было зафиксировано только в Краснодарском крае, где спрос упал на 73,9%.

В Ростовской области выдача потребкредитов за месяц упала на 66%

Гаджеты Главу компании Xiaomi уличили в использовании iPhone Фолловеры раскритиковали бизнесмена: многие из подписчиков Лей Цзуна оказались ярыми поклонниками продукции Xiaomi и посчитали недопустимым использование товаров Apple главой компании. 84

Футбол Семин может остаться в «Локомотиве» Отмечается, есть вероятность, что Семин примет предложение «Локомотива» и останется в команде на почетной должности.

Общество В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусной эпидемии. 1

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. 16

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 527

Шоу-бизнес Эмин Агаларов разводится с женой Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной. 99

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 332

Общество Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. 3,5K

Общество Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве.

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 456

Общество Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. 1,1K

Фигурное катание Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на слова известного тренера Татьяны Тарасовой, которая рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой степени.

Экономика В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. 274