Ростов-на-Дону, 12 апреля 2020, 11:33 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 апреля.

Космос В Сети появилось видео с НЛО над поверхностью Луны В Интернете появилось довольно качественное видео, на котором видно поверхность Луны (запечатленную, очевидно, с использованием телескопа), над которой двигаются неопознанные летающие объекты. 18

Политика Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений на тему коронавируса Владимир Путин вспомнил о борьбе с половцами и печенегами.

Технологии В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.

Общество Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией. 158

Общество Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне, сообщили СМИ Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что у за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.

Общество Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей. 194

Здоровье В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2578 человек Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 352 - до 2578, скончались еще три пациента – всего умерших 26, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава республики. 2

Общество Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 815

Религия Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье. 184

Общество Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. 816

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 180

Гаджеты LG анонсировала смартфон с радикально новым дизайном LG анонсировала смартфон с радикально новым дизайном. К сожалению, о его характеристиках пока ничего не известно.

Общество В России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. 50

Общество Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года. 111