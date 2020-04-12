Коронавирус
REGNUMВ Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 12 апреля 2020, 11:33 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 апреля.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч
За минувшие сутки выявлено более 1300 новых случаев. Об этом сообщили утром в оперативном штабе.
Эхо Москвы 05:30
Космос
В Сети появилось видео с НЛО над поверхностью Луны
В Интернете появилось довольно качественное видео, на котором видно поверхность Луны (запечатленную, очевидно, с использованием телескопа), над которой двигаются неопознанные летающие объекты.
Planet Today 10 апреля в 07:41
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений на тему коронавируса Владимир Путин вспомнил о борьбе с половцами и печенегами.
РИА Новости 07:08
Футбол
Фарфан объяснил свой комментарий о снижении зарплат в «Локомотиве»
Игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал свое высказывание о снижении заработной платы игрокам клуба.
Vprognoze.ru 03:01
Футбол
Русский футболист Сахневич – о тренировках в «Краснодаре»: «Галицкий на „Феррари“ заезжал на поле, выпрыгивал, бегал на двусторонке, в квадрате стоял»
Бывший нападающий «Луча» Эдуард Сахневич поделился воспоминаниями о краткосрочном периоде пребывания в «Краснодаре».
Бомбардир.ру 10 апреля в 11:55
Общество
В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки
В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции.
RT на русском 04:58
Технологии
В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin
Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.
РБК 06:58
Технологии
В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов
Online47.ru вчера в 21:21
Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Общество
Ассанж стал отцом двоих детей, пока скрывался в Лондоне, сообщили СМИ
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала суд выпустить его под залог из тюрьмы по состоянию здоровья, сообщив, что у за время нахождения Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне у пары родилось двое детей, сообщает британская газета Mail.
РИА Новости 03:03
Происшествия
В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру
При загадочных обстоятельствах неизвестный убил трех женщин, а потом поджег квартиру, где они находились.
Российская газета 05:51
Общество
Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции
В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.
РИА Новости 06:40
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2578 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 352 - до 2578, скончались еще три пациента – всего умерших 26, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 04:38
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Религия
Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье.
Известия 04:38
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Общество
В Курской области умер первый больной коронавирусом
По последним данным, в Курской области зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Коммерсантъ 05:31
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Аршавина засняли на видео в бане с новой девушкой
Московский Комсомолец 06:46
Гаджеты
LG анонсировала смартфон с радикально новым дизайном
LG анонсировала смартфон с радикально новым дизайном. К сожалению, о его характеристиках пока ничего не известно.
Ferra 07:07
Общество
В России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки
В 52 российских регионах за последние 24 часа выявили более двух тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.
Газета.Ru 03:36
Технологии
Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах
Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices 09 апреля в 12:13
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25