Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 12 апреля 2020, 11:33 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 апреля.
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Число заболевших коронавирусом на Дону выросло на 14 человек

Правительство Ростовской области03:41

Еще 14 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

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Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 50 человек

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Donday.ru04:32
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Происшествия

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Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
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В Курской области умер первый больной коронавирусом

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В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

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Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

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