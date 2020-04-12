Коронавирус
REGNUMВ Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 12 апреля 2020, 11:33 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 апреля.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в пяти городах Ростовской области
Город N (Ростов)10 апреля в 09:14
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Происшествия
Зауральцам стали приходить смс о нарушении режима самоизоляции
Полиция просить быть осторожнее, активизировались мошенники.
Zauralonline.ru 06:07
Футбол
БАТЭ разгромил «Минск» в чемпионате Беларуси
Чемпионат 10:11
Политика
Песков прокомментировал визит Путина в больницу в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 12 апреля, прокомментировал посещение российским лидером больницы в Коммунарке.
Известия 07:56
Общество
Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль вчера в 05:01
Религия
Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Политика
Украина хочет возродить свою ракетно-космическую промышленность
Возрождение ракетно-космической промышленности на Украине — важная и амбициозная задача, которая стоит перед страной, считает руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
Вести.Ru 08:34
Армия и оружие
Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вернулись в Севастополь
Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" прибыли на рейд Севастополя из длительного похода.
Sudostroenie.info 10 апреля в 07:59
Здоровье
В Ивановской области выявлено два новых случая коронавируса
Иваново, 11 апреля 2020, 12:50 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Ивановской области, об этом сообщается 11 апреля в сводке Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 05:50
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Транспорт
В Ивановской области ищут пассажиров, ехавших с заболевшими COVID-19
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе 18 — в Ивановской области.
РИА Новости 09:19
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
РБК 09 апреля в 12:14
Политика
В Карабахе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
«Президент обратился с посланием к гражданам республики и сообщил, что подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Республике Арцах с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 09:46
Происшествия
Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
Здоровье
Рост больных коронавирусом: ярославский губернатор обратился к жителям
В своем обращении губернатор прокомментировал столь резкий рост заболевших, а также то, нужно ли закрывать границы региона и было ли ошибочным разрешение выйти на работу персоналу крупных предприятий.
ЯрNews 09:08
Экономика
Песков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти
Без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.
Известия 09:01
Футбол
«Тоттенхэм» может продать Кейна в «МЮ» за рекордную сумму из-за долгов
Руководство «Тоттенхэма» может согласиться на продажу форварда Гарри Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 200 миллионов фунтов, чтобы погасить часть задолженности клуба, сообщают британские СМИ.
Матч ТВ 02:05
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Общество
Видео массовых побоищ из-за продуктов в Турции попало в Интернет
Видео массовых потасовок в огромных очередях попало в Интернет.
News.ru вчера в 11:02
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Здоровье
В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
RT на русском 09:59
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Религия
Вербное воскресенье отмечают 12 апреля
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00