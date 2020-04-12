Ростов-на-Дону, 12 апреля 2020, 11:33 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 апреля.

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Здоровье В Ивановской области выявлено два новых случая коронавируса Иваново, 11 апреля 2020, 12:50 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Ивановской области, об этом сообщается 11 апреля в сводке Роспотребнадзора. 12

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Транспорт В Ивановской области ищут пассажиров, ехавших с заболевшими COVID-19 Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе 18 — в Ивановской области.

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Политика В Карабахе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса «Президент обратился с посланием к гражданам республики и сообщил, что подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Республике Арцах с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Происшествия Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области. 2,3K

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Политика Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге. 1,7K