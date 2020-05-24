Коронавирус
REGNUMВ Ростовской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом число носителей SARS-CoV-2 на Дону достигло 3 тыс. 569 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 24 мая.
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Инфицированные COVID-19 зарегистрированы во всех городах и районах Дона
Правительство Ростовской области03:35
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США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
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Общество
Мэрия под предлогом проверки пропусков собирает данные и разрешения передавать их
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В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
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Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
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Власти опровергли данные о нарушении прав медиков в «Крокус Экспо»
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Посол США в Германии планирует уйти в отставку
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Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50