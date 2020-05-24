Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области выявили 152 новых случая заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом число носителей SARS-CoV-2 на Дону достигло 3 тыс. 569 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 24 мая.
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Коронавирус в Ростове: итоги дня, 24 мая

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В Ростовской области не осталось «чистых» от коронавируса районов

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Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами

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Происшествия

СМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы

У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.
РБК 12:25
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Общество

Мэрия под предлогом проверки пропусков собирает данные и разрешения передавать их

При проверке цифровых пропусков москвичи дают согласие на передачу их персональных данных третьим лицам и отправку им рекламы в течение 10 лет.
Собеседник 10:12
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Здоровье

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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Юная курянка завоевала два Гран-при

По итогам, которые подвели 20 мая, курянка взяла две награды.
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Политика

Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
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Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

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В Ростовской области нашли запертый сейф времен ВОВ

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Игры

Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней

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Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru 12:20
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Политика

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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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Игры

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В Epic Games Store началась раздача Sid Meier’s Civilization VI. Игру можно получить бесплатно до 28 мая, 18:00 мск.
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Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Загитову признали олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
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Группа «Несчастный случай» презентовала новый музыкальный проект «Сейчастушки», посвященный периоду карантина.
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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
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Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

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Власти опровергли данные о нарушении прав медиков в «Крокус Экспо»

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Посол США в Германии планирует уйти в отставку

Американский посол Ричард Гренелл намерен в ближайшие недели подать заявление об отставке.
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США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня

США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена.
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Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
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В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

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