Ростов-на-Дону, 24 мая 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом число носителей SARS-CoV-2 на Дону достигло 3 тыс. 569 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 24 мая.

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