Коронавирус
REGNUMВ Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону, по данным на утро 14 июня, достигло 7 тыс. 481 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
Читать в источнике
Оценить981
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
Спорт
Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
РБК 06:44
Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
Хоккей
«Витязь» обменял Якупова в «Амур»
Официальный сайт ХК «Витязь» объявил о том, что клуб обменял 26-летнего нападающего Наиля Якупова в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию.
Советский спорт 06:20
Политика
"С чего им отдавать нам Курилы?" Японцы прокомментировали слова Путина
Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.
РИА Новости 07:59
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Политика
Президент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями
Расширенное правительство в России - кабинет министров и главы регионов - работают как одна команда, оценил он.
Российская газета 06:10
Гаджеты
Samsung готовит «облегченную» версию флагмана Galaxy S20
Актуальные Новости 11 июня в 14:27
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова
Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину.
Lenta.ru вчера в 23:33
Футбол
Украинский футболист упрекнул Киев в нежелании мириться с Москвой
Своими мыслями поделился скандальный экс-футболист Олег Саленко.
NewInform 08:51
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Шоу-бизнес
Актёра Армена Джигарханяна выписали из больницы
Дни24 12 июня в 07:29
Общество
В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19
Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Сташевский вернулся худым и изможденным
Экономика сегодня 07:58
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Футбол
Экс-игрок сборной Англии: «Ливерпуль» Клоппа не будет одним из лучших клубов в истории АПЛ
Доминирование «Ливерпуля» не говорит о том, что это одна из лучших команд в истории.
Чемпионат 08:34
Кино
Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет
ИА Красная Весна вчера в 12:34
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Экономика
Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года.
Коммерсантъ 08:04
Футбол
Атлетик Бильбао — Атлетико 1:1 (2-й тайм)
147-ю встречу в турнире подряд проводит нападающий хозяев Иньяки Уильямс.
Бомбардир.ру 08:53
Гаджеты
Рассекречен новый логотип AMD Radeon
За последние несколько лет логотип AMD Radeon получил многочисленные изменения, хотя чаще всего они были небольшими и связанными с изменением упаковки или с новыми сериями продуктов.
Игромания.ру 07:29
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Вести.Ru вчера в 07:00
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Шоу-бизнес
Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве
Lenta.ru вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Андрей Норкин рассказал, как планирует жить после смерти жены
Paparazzi.ru 05:19
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26