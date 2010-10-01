Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону, по данным на утро 14 июня, достигло 7 тыс. 481 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
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