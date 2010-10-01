Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Ростовской области выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 14 июня 2020, 11:09 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону, по данным на утро 14 июня, достигло 7 тыс. 481 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
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Новых инфицированных COVID-19 выявили в 15 городах и районах Дона

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Ещё два человека скончались от коронавируса в Ростовской области

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Число инфицированных COVID-19 выросло на 167

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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

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В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
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Президент Владимир Путин рассказал о событиях 1999 года, когда батальоном ВДВ был взят косовский аэропорт "Слатина".
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Фигурное катание

Плющенко и Трусова исполнили совместный прыжок

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своей подопечной фигуристкой Александрой Трусовой исполнил совместный прыжок.
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Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
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Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
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Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

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Valve представила аркану для Queen of Pain

Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
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Охлобыстин попросил журналистов не трогать бывшую жену Ефремова

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Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Гендиректор «Ротора» опроверг слухи об отставке Хацкевича

Отвечая на вопрос журналистов издания "Спорт-Экспресс", гендиректор ФК "Ротор" Андрей Рекечинский опроверг слухи о предстоящем уходе главного тренера клуба.
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Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
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Иосиф Пригожин рассказал о своей даче на Женевском озере в Швейцарии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире радио «Говорит Москва» рассказал о своем имуществе.
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Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
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Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы

В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
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Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
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Путин объяснил необходимость пунктов о МРОТ и пенсиях в Конституции

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Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
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В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
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Путин рассчитывает, что основы демократии помогут США выйти из кризиса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что фундаментальные основы американской демократии помогут Соединённым Штатам выйти из кризисов, которые происходят в стране.
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