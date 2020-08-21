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Блокнот Ростов-на-Дону
Блокнот Ростов-на-Дону

В Ростовской области выявлено 128 случаев коронавируса за сутки

На 21 августа число случаев в регионе достигло 15632. Новые данные опубликовала пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Сегодня, 21 августа, Ростовская область находится на пятом месте в России по количеству подтвержденных случаев коронавируса за сутки.В источнике
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RT на русском

В Бразилии за сутки выявили почти 50 тысяч случаев заболевания COVID-19

RT на русском19 августа в 18:53
Ведомости

В России за сутки выявили 4870 новых случаев коронавируса

Ведомостивчера в 03:33
РИАМО

690 случаев коронавируса выявили за сутки в Москве

РИАМОвчера в 03:31
Иркутск Сегодня

101 случай COVID выявили в Приангарье за последние сутки

Иркутск Сегодня19 августа в 23:02
News.ru

За сутки в Москве выявили 687 новых случаев COVID-19

News.ru03:50
Агрызские вести

За сутки в РТ выявлено 28 новых случаев коронавируса

Агрызские вести19 августа в 03:39
Эхо Москвы в Челябинске

В Челябинской области за сутки выявили 73 случая коронавируса

Эхо Москвы в Челябинске19 августа в 02:24

Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии
РИА Новости04:17
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Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году 434,8 млн рублей на ликвидацию загрязнений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-служба кабмина.
Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском
RT на русском02:35

Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
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Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии

Основная соперница Александра Лукашенко на прошедших 9 августа выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская дала интервью польскому каналу «Белсат», сообщив, что если будет решено провести новое голосование, выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства она уже не станет.
Наша версия02:45
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