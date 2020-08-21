В Ростовской области выявлено 128 случаев коронавируса за сутки
На 21 августа число случаев в регионе достигло 15632. Новые данные опубликовала пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Сегодня, 21 августа, Ростовская область находится на пятом месте в России по количеству подтвержденных случаев коронавируса за сутки.В источнике
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