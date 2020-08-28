В Ростовской области за прошедшие сутки подтвердилось больше 130 случаев коронавируса. А общее число заболевших достигло 16538. Новые данные по выявленным случаям за сутки опубликовала пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Ростовской области выявлено 132 случая коронавируса за сутки

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