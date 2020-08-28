Коронавирус
Блокнот Ростов-на-ДонуВ Ростовской области выявлено 132 случая коронавируса за сутки
В Ростовской области за прошедшие сутки подтвердилось больше 130 случаев коронавируса. А общее число заболевших достигло 16538. Новые данные по выявленным случаям за сутки опубликовала пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7390 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Шоу-бизнес
«Молодой и невоспитанный актер»: Соседов рассказал, кто оскорбил Корчевникова
Кто же посмел так оскорбить звезду, знает музыкальный критик Сергей Соседов.
Радио Комсомольская правда 08:10
Армия и оружие
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Ранее Северное командование Вооруженных сил США заявило, что российская подводная лодка всплыла близ берегов Аляски.
РИА Новости 09:19
Политика
Лукашенко оценил заявления о распаде Беларуси и передаче Гродно Польше
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о возможном присоединении Гродно Польшей, сказав, что он этого никогда не допустит.
CT news 06:39
Происшествия
Журналисту Френкелю разбили окна машины и прокололи колеса
В Санкт-Петербурге корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю разбили окна автомобиля и прокололи все колеса.
Коммерсантъ 07:54
Политика
Премьер Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу объявил, что из-за ухудшившихся проблем со здоровьем он принял решение оставить пост главы правительства.
Интерфакс 06:28
Политика
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Ведомости 09:17
Общество
Филиппинский чиновник занялся сексом с секретаршей в прямом эфире
Политическая Экспертиза 08:57
Общество
Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами
Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев.
РИА Новости 06:39
Политика
Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «вакханалия» в стране заканчивается и ситуация стабилизируется.
Моя Москва.онлайн 07:17
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу депутата Госдумы Белоусова
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова.
Известия 02:23
Происшествия
Экс-главе РКК «Энергия» Солнцеву предъявили обвинение в мошенничестве
Бывшему гендиректору ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимиру Солнцеву предъявили обвинение в мошенничестве.
Известия 06:24
Шоу-бизнес
Брэд Питт прилетел на отдых во Францию с 27-летней моделью
Компанию актёру составила 27-летняя супермодель Николь Потуральски. Пара прибыла отдыхать во Францию на частном самолете.
Kadara.ru вчера в 23:14
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений с Белоруссией
Президент России Владимир Путин в ходе традиционного пятничного совещания с членами Совета безопасности обсудил из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво в режиме видеоконференции текущее взаимодействие с властями Белоруссии и перспективы этого сотрудничества.
SM News 08:30
Общество
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать и платить пенсии напрямую из бюджета, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Ведомости вчера в 08:01
Общество
В российских школах в новом учебном году отменят единые звонки с урока
Директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения РФ Тамара Романова уточнила, что каждая школа организует своё время начала и окончания занятий.
78.ru 05:33
Религия
Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
Москва, 28 августа 2020, 08:58 — REGNUM Один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы — отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM 01:58
Происшествия
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Российская газета 00:41
Политика
Меркель призвала не связывать «Северный поток-2» с делом Навального
Строительство трубопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено, нецелесообразно связывать его с делом основателя ФБК Алексеем Навальным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Ведомости 08:15
Происшествия
Суд прекратил уголовное дело бизнесмена Бойко-Великого
Преследование бизнесменов по ст. 210 называл проблемой председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев; в половине уголовных дел российские суды считали статью об ОПС излишне вмененной.
РБК 08:29
Авто
Автостраховщики привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля
Некоторые страховые компании собираются привяжут стоимость полиса ОСАГО к марке и модели автомобиля, другие компании предложат автомобилистам для снижения стоимости страховки установить датчики, которые могут фиксировать манеру вождения водителя.
Про Кроссоверы 08:48
Общество
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России закончится в течение полугода, то есть к февралю-марту 2021 года.
Lenta.ru 04:54
Политика
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Российский президент Владимир Путин открыл движение по трассе "Таврида", которая соединяет Керчь с Севастополем и Симферополем.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.
Газета.Ru вчера в 07:51
Спорт
Юрий Ганус покинул пост генерального директора РУСАДА
Вместе с Ганусом покидает свой пост его первый заместитель Маргарита Пахноцкая. Новый генеральный директор будет назначен в течение месяца.
Вести.Ru 07:21
Общество
Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok
В ответ на сообщение члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича Роскомнадзор направил в Росмолодежь запрос о принятии решения по запрету на распространение видеороликов, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 07:59
Шоу-бизнес
Селена Гомес показала фото в бикини впервые за год
Селена Гомес, американская певица, уже давно не публиковала фото в купальнике, и вот она решила порадовать своих подписчиков фотографией в бикини.
CT news 06:34
Здоровье
Немецкий токсиколог прокомментировал отравление Навального
Профессор клинической токсикологии Технического университета Мюнхена Флориан Айер в беседе с DW пояснил, что в организме российского оппозиционного политика Алексея Навального был найден высокотоксичный яд, который нельзя найти в свободном доступе.
Московский Комсомолец вчера в 18:31
Единоборства
Сын Кости Цзю досрочно победил Джеффа Хорна
Сын Кости Цзю досрочно одержал победу над бывшим чемпионом WBO 32-летним Джеффом Хорном.
ФедералПресс 26 августа в 10:33
Политика
В США обвиненный в шпионаже спецназовец сознался в связях с ГРУ
Бывший американский спецназовец Питер Деббинс сознался в том, что имел связи с российскими разведчиками, сообщает The Washington Post.
Общественная служба новостей 00:47