Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом

По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
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Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось почти до 400 человек

Donnews.ruвчера в 03:35

Коронавирус на Дону 22 апреля: советы психолога, как пережить самоизоляцию и рост числа зараженных

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 13:00

В Ростовской области выявлены еще 52 заболевших новым коронавирусом

Don24вчера в 03:53

В Ростовской области зарегистрировано почти 400 больных коронавирусом

Правительство Ростовской областивчера в 03:36

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 апреля 2020 года: число заболевших приближается к 400

КП - Ростов-на-Донувчера в 18:00

Донецк остается лидером Ростовской области по росту числа заболевших

1rnd.ruвчера в 04:19

Новые зараженные коронавирусом оказались жителями 16 городов и районов Ростовской области

Donday.ruвчера в 04:01
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

После завершения пандемии многие фильмы начнут показы в кинотеатрах, и руководители проекта решили не конкурировать за зрительское внимание и сделали премьеру на онлайн-сервисах.
RuNews24.ru 03:48
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Гаджеты

Apple начнет выпускать Mac с собственными процессорами в 2021 году

Американская компания Apple планирует начать продажи компьютеров Mac с процессорами собственного производства с 2021 года, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
ПРАЙМ 08:38
Экономика

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
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Здоровье

БСМП Курска закрыли на карантин

vKurske.com 06:29
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Здоровье

28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

За минувшие сутки подтверждены сразу 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
Kursk.com 03:56
8
Политика

Украинских школьников привели на могилу нациста, чтобы возложить цветы

РИА Новости 08:48
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Шоу-бизнес

Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Вестник 08:30
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Политика

Симоньян предрекла возвращение Одессы в состав России

Главред RT не исключила прямого возвращения Одессы и других украинских территорий в состав России.
ФАН вчера в 11:32
Автоспорт

Квят в прямом эфире сыграл на гитаре мировые хиты

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят в эфире видеоподкаста Sky Sports F1, куда он вышел вместе с партнёром по команде Пьера Гасли и ведущими Натали Пинкэм и Саймоном Лазенби, исполнил на электронной гитаре отрывки знаменитых рок-композиций.
Нева Спорт 06:27
Здоровье

Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России

В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
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Политика

Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Общество

Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
9
Наука

Не продохнуть: как гаджеты измеряют уровень кислорода в крови

Сердце взрослого человека в нормальном состоянии в среднем перекачивает около 5000 мл крови в минуту, доставляя около 1000 мл кислорода к тканям в минуту.
Популярная механика 09:17
Общество

Школьное образование не заменят полностью дистанционной формой

Министр просвещения России Сергей Кравцов во время пресс-конференции в ТАСС сообщил, что традиционное образование не будет полностью заменено дистанционной формой обучения.
Пятый канал 04:59
13
Шоу-бизнес

Сын Яны Поплавской женился на своей бывшей супруге

Актриса театра и кино сообщила в своем микроблоге радостную новость. Ее старший сын второй раз женился на бывшей супруге.
VSE42.RU 05:19
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Грозный»

Inc-news.ru 01:38
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Здоровье

В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением

АиФ Дагестан 02:32
22
Общество

Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
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Общество

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
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Армия и оружие

Россия начинает экспорт бронетехники на боевой платформе «Бумеранг»

Как отметил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, специалисты уже занялись продвижением унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки.
Российская газета 06:18
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Происшествия

Бывшего депутата Госдумы задержали по делу о вымогательстве

Следователи задержали петербургского предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 09:34
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Здоровье

ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита

Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ведомости 09:08
8
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Политика

Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний

Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
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Киберспорт

Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass

Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:32
Общество

Еще 22 человека заразились коронавирусом в Саратовской области

Оперштаб сообщил в четверг, 23 апреля о 39 новых случаях заражения COVID-19 на территории Саратовской области.
Kursk.com 04:35
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Общество

Врач назвал «преимущество» алкоголиков в борьбе с коронавирусом

Комментируя поговорку «Зараза к заразе не пристает», приведенную в качестве примера одним из подписчиков, Комаровский в подчеркнул, что не видел статистики по зараженным среди алкоголиков и наркоманов.
Известия 09:20
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