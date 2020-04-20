Коронавирус
Московский КомсомолецВ Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом
По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
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Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось почти до 400 человек
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Блокнот Ростов-на-Донувчера в 13:00
В Ростовской области зарегистрировано почти 400 больных коронавирусом
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Общество
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Вышел первый тизер сериала «Грозный»
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Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
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