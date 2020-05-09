Коронавирус
Privet-Rostov.ruТри человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1674 человек. За минувшие сутки было выдано три заключения о смерти, в которых указано, что причиной кончины человека – коронавирус.
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В Ростовской области зарегистрировано 1674 больных коронавирусом
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