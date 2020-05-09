На сегодняшний день в регионе зафиксировано 1674 человек. За минувшие сутки было выдано три заключения о смерти, в которых указано, что причиной кончины человека – коронавирус.

Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

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