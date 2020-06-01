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Общество Роспотребнадзор объяснил, кого будут штрафовать за отказ от прививок Напомним, согласно проекту нового КоАП России, граждан из группы риска за отказ от медосмотров и прививок предлагается штрафовать на сумму от 5 до 7 тыс. рублей. 9,8K

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Политика Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил Мишустин Ситуация с коронавирусом в целом по РФ стабилизируется, распространение идет на спад, есть повод для осторожного оптимизма, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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