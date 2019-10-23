Происшествия

Капитал страныКапитал страныВ Ростовской области задержан участник перестрелки между фермерами

Сотрудники полиции провели задержание мужчины, который является одним из подозреваемых по делу о смертельной перестрелке в Орловском районе Ростовской области. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал представитель главы Чеченской Республики в регионе Имран Исраилов.
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