Происшествия
Капитал страныВ Ростовской области задержан участник перестрелки между фермерами
Сотрудники полиции провели задержание мужчины, который является одним из подозреваемых по делу о смертельной перестрелке в Орловском районе Ростовской области. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал представитель главы Чеченской Республики в регионе Имран Исраилов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество
Визитку Путина продают за два миллиона рублей
На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
Авто
В России появятся азербайджанские автомобили Khazar SD
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Армия и оружие
Турецкая операция в Сирии: Эрдоган находит выход в Сочи
Вечером 22 октября объявлено о прекращении военной операции Турции в Сирии.
Происшествия
В Москве таксист не пропустил скорую и угрожал ее водителю ножом
Таксист в Москве не пропустил автомобиль "скорой помощи" с включенными световыми спецсигналами, а затем стал угрожать ее водителю ножом, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы
Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве
Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Армия и оружие
Россия завершила поставку Анголе истребителей Су-30К
Россия в полном объеме осуществила поставки Анголе истребителей Су-30К в соответствии с контрактом, заявил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
Шоу-бизнес
Заворотнюк вышла на связь после многодневного молчания
Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга в медицинском центре на Рублевке, не выходили на связь в течение пяти дней.
Здоровье
На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей
В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей, о чем сообщается на официальном сайте столичного мэра.
Общество
Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости
Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава приняла участие в обнаженной фотосессии
34-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии, снимки из которой опубликовала в своем микроблоге.
Общество
Испытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту
Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT.
Шоу-бизнес
Наталья Краско чувствует себя использованной после развода
Наташа не скрывает, что чувствует себя использованной, но обиды на Ивана Ивановича не держит.
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
Происшествия
Причиной гибели людей на руднике Таймырский стал недостаток кислорода
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Футбол
Тарханов опроверг информацию об увольнении из «Пюника»
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об увольнении с поста главного тренера армянского «Пюника».