Происшествия
Газета.RuВ Ростовской области зарубили депутата заксобрания и его жену
Погибших нашел водитель чиновника, который не дождался ответа на стук в дверь и самостоятельно зашел в дом. По данным СМИ, причиной нападения могло стать ограбление. В Ростовской области найден мертвым 64-летний депутат местного законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга.
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