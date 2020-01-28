Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Ростовской области зарубили депутата заксобрания и его жену

Погибших нашел водитель чиновника, который не дождался ответа на стук в дверь и самостоятельно зашел в дом. По данным СМИ, причиной нападения могло стать ограбление. В Ростовской области найден мертвым 64-летний депутат местного законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга.
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Депутата Заксобрания Ростовской области и его жену перед смертью пытали

Donday.ru12:17

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1rnd.ru11:03

Биография Андрея Алабушева

ТАСС11:02

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