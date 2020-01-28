Происшествия
Газета.RuВ Ростовской области зарубили депутата заксобрания и его жену
Погибших нашел водитель чиновника, который не дождался ответа на стук в дверь и самостоятельно зашел в дом. По данным СМИ, причиной нападения могло стать ограбление. В Ростовской области найден мертвым 64-летний депутат местного законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга.
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Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Игры
Фил Спенсер считает, что фреймрейт важнее разрешения
Компания Microsoft не собирается диктовать условия разработчикам на тему того, как им нужно оптимизировать игры для Xbox Series X. Однако глава подразделения Фил Спенсер заявил, что предпочёл бы высокий фреймрейт большому разрешению.
Здоровье
Коронавирус оказался наиболее опасен для мужчин в возрасте от 35 до 50 лет
Минздрав России намерен противостоять коронавирусу 2019-nCoV по планам, предусмотренным для особо опасных инфекций первой группы патогенности (наиболее опасных).
Происшествия
В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек
В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
Политика
Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»
Вечером 28 января Трамп представил свой план по арабо-израильскому урегулированию, согласно которому предлагается создание еврейского и палестинского государств со столицами в Иерусалиме и Восточном Иерусалиме соответственно.
Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Политика
Историк ответил Зеленскому, обвинившему СССР в развязывании Второй мировой
Ранее украинский лидер Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой.
Кино
Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Происшествия
Актера из «Интернов» Илью Глинникова ограбили в центре Москвы
Авто
Rivian показал электрические пикап R1T и внедорожник R1S
Стоимость электрических пикапов R1T и внедорожников R1S в средней комплектации составит 69 000 долларов.
Игры
Новая часть Torchlight меняет название и переезжает в Steam
Новая часть игры Torchlight от студии Echtra Games изменит не только название, но и условия распространения, а также площадку, прописавшись теперь на сервисе Steam вместо Arc.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием
Путешествия
Ростуризм: все российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
В Китае находятся 5,6 тысячи организованных туристов из России. Они вернутся в страну до 4 февраля. Об этом сообщается на сайте Ростурзима.
Общество
В Китае рассказали, когда наступит пик распространения коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, рассказал, когда произойдет пик вспышки коронавируса на территории Китая.
Политика
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Энергетика
Bloomberg: Венесуэла рассматривает возможность приватизации PDVSA
Власти Венесуэлы рассматривают вопрос приватизации нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Политика
Грузия потребовала у России €10 млн за высылку своих граждан в 2006 году
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, заявила, что Россия по-прежнему не выполнила постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российские власти должны выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан, которые были депортированы из России в 2006 году, компенсацию в размере €10 млн.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Общество
В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай
Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
Кино
Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»
Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
Последнее обновление для ОС разработчики выпустили как раз в день прекращения официальной поддержки, но как оказалось патч «сломал» заставку на рабочем столе.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.