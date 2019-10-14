Общество
РИА НовостиВ Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
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с чего всё началось
Сдельщикам за выход в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а сотрудникам, чья работа оплачивается по тарифам, — не менее двойной ставки.РИА Новостивчера в 20:34
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Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия 00:54
Общество
Российские туристы считают Хельсинки самым скучным городом Европы
Специалисты сервиса Aviasales провели опрос с целью выяснить, какие города в Европе российские путешественники считают самыми скучными.
Pravda.Ru вчера в 07:26
Футбол
Петров получил травму в матче с Кипром
Защитник сборной России Сергей Петров не смог доиграть даже первый тайм матча отбора на Евро-2020 против Кипра.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:57
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Происшествия
Украинского вора в законе избили на свадьбе криминальные приятели
Gazeta.SPb вчера в 13:57
Авто
Porsche и Boeing вместе разрабатывают летающий автомобиль
В настоящее время Boeing, Porsche и Aurora Flight Sciences («дочка» Boeing) работают над внедрением и тестированием прототипа полностью электрического автомобиля-самолета премиум-класса Urban Air Mobility с вертикальным взлетом и посадкой.
MOS.news 02:01
Кино
Сборы «Джокера» превысили 500 миллионов долларов
Kinonews.ru вчера в 15:31
Общество
Екатеринбург ждут похолодание и мокрый снег
Вечерние Ведомости 00:42
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка
Сирийские правительственные войска вошли в город Табка (Эс-Саура) в провинции Ракка, который ранее контролировался курдами.
Российская газета 02:58
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика
Путин посетит Саудовскую Аравию 12 лет спустя
Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
Вести.Ru 02:45
Общество
Лавров рассказал, как поступил в МГИМО
Глава МИД России Сергей Лавров признался, что на самом деле не собирался поступать в МГИМО — Московский государственный институт международных отношений.
BFM.ru 03:03
Недвижимость
Цена аренды однокомнатных квартир опять выросла
Стоимость аренды однушки по итогам третьего квартала опять выросла, на 2,5%, и в среднем по России составляет 16 тысяч рублей.
Давыдов.Индекс 03:00
Происшествия
Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля
В Москве задержали активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «организатором массовых беспорядков» в Москве 27 июля.
Коммерсантъ 02:12
Армия и оружие
ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35
Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
Экономика
Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое
Объем российского рынка решений в области робототехники и сенсорики в 2024 году вырастет почти в два раза - до 17,4 миллиарда рублей примерно с 10 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:26
Армия и оружие
США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии
США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Политическая Экспертиза 02:52
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Происшествия
Украинского актера в Польше избил работодатель
Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Известия вчера в 21:07
Общество
В России завершен переход на цифровое вещание
Газета.Ru 01:24
Футбол
Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport вчера в 09:15
Армия и оружие
Путин надеется, что второй холодной войны не случится
Президент России Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет.
Народные новости вчера в 06:02