Сдельщикам за выход в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а сотрудникам, чья работа оплачивается по тарифам, — не менее двойной ставки.

с чего всё началось

Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

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