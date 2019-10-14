Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда. Последние длинные выходные в 2019 году ждут россиян со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

с чего всё началось

Последние длинные выходные в 2019 году ждут россиян со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства. В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

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